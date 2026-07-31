Ofrece INE cuatro plazas exclusivas para mujeres en Zacatecas dentro del Concurso Público 2026

Zacatecas, Zac.-El Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó la convocatoria al Concurso Público 2026 de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) en sistema de los Organismos Públicos Locales y cuyo registro será en el periodo del siete al 14 de agosto del presente año.

El total de vacantes es de 176 plazas en funcionesejecutivas y técnicas en 28 entidades del país y cualquier persona puede concursar, siempre y cuando cumpla con los requisitos.

En Zacatecas hay cuatro vacantes: a) Coordinación de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, b) Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos, c) Asistencia Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos y d) Asistencia Técnica de Participación Ciudadana; las cuatro vacantes son exclusivas para mujeres.

Este Concurso Público 2026 se realiza mediante un esquema basado en el mérito, la igualdad de oportunidades, la paridad de género, procedimientos transparentes, conforme a los principios que rigen el SPEN y consta de varias etapas:

1) Publicación y difusión de la Convocatoria ,

2) Registro, postulación de personas aspirantes ,

3) Confirmación de asistencia al examen de conocimientos,

4) Aplicación del e xamen ,

5) Verificación del cumplimiento de requisitos ,

6) Aplicación de e valuación psicométrica ,

7) Aplicación de e ntrevistas;

8) Publica ción calificaci ones final es, y

9) Designación de personas ganadoras .

La convocatoria y toda la información referente al Concurso Público está publicada desde el 30 de julio en la página https://ine.mx/comunidad-ine/concurso-ople2026/, en el apartado titulado Etapa 1.

El registro y postulaciones a cargos se realizará del 7 al 14 de agosto en la misma página.

Para consultas se puede marcar gratuitamente a INETEL:800 433 2000 con horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas (tiempo del centro) o escribir al correo [email protected].