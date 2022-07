Recibe SEDIF donativo de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California

Zacatecas, Zac.- La Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, recibió un donativo de aparatos funcionales y equipo médico con un valor de 3.6 millones de pesos, que integrantes de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California (FCZSC) recabaron para apoyar a habitantes de sus municipios y comunidades de origen.

La entrega de estos apoyos pudo ser posible gracias a las gestiones de Sara Hernández de Monreal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como ante la Agencia Nacional de Aduanas, por ser el SEDIF la entidad autorizada para recibir donativos.

J. Guadalupe Gómez, presidente de la FCZSC, hizo la entrega simbólica de los aparatos funcionales a la titular del DIF Estatal, quien, acompañada por el Director General, Víctor Humberto de la Torre Delgado, recibió 1 mil 323 aparatos funcionales y equipo médico como: sillas de ruedas, camas de hospital, muletas, bastones, sillones terapéuticos, grúas para movilizar personas con discapacidad o personas adultas mayores, entre otros aditamentos especiales, así como cerca de 10 mil unidades de pañales para adultos.

En esta oportunidad, se beneficiará a las y los habitantes de los municipios de Sombrerete, Morelos, Cuauhtémoc, Jerez, Monte Escobedo, Jalpa, Juchipila y Moyahua, por lo que estuvieron presentes representantes de estos lugares para recoger los apoyos.

Sara Hernández de Monreal agradeció a Guadalupe Gómez, y a todos los migrantes que contribuyeron con estos apoyos, la oportunidad que le dan de ayudar, y destacó que “desde que inició esta nueva gobernanza no me he cansado de agradecer, porque no me han dejado sola; tengo un gran compromiso, porque represento a las familias zacatecanas, a las familias vulnerables, que tienen personas con discapacidad, personas de la tercera edad, niños, niñas, adolescentes”.

Y en esta labor tan noble, agregó, “siempre ha habido una mano amiga que me ha ayudado, que me ha tendido el apoyo para sacar adelante esta gran tarea”, e invitó a la comunidad migrante, a empresarios, asociaciones civiles, personas físicas y morales y “a quienes quieran unirse a transformar el destino de Zacatecas”, a sumarse con ella para lograr este propósito.

Reiteró su agradecimiento a los Clubes de Migrantes del Sur de California por su unidad, por este gran apoyo que hoy envían y “porque siempre lo he dicho, si cada quien hacemos lo que nos corresponde, las cosas sí pueden funcionar y pueden ser muy diferentes a como han sido hasta este momento”.

Hernández de Monreal mencionó que es fundamental que los beneficios lleguen a las personas correctas, a quienes los necesitan, porque luego hay muchos apoyos, pero no llegan a las personas indicadas.

En ese sentido, expresó: “me da mucho gusto que estén aquí representantes de los municipios y quiero encargarles que este apoyo sea para las personas adecuadas y para quien lo requiera, porque, solamente así, nuestro estado puede sentar las bases sociales que necesitamos para trascender y seguir adelante; ya basta de tanto hacer de lo mismo, debemos ponernos a hacer nuestro trabajo”.

Por último, señaló que “nosotros dimos nuestro nombre y las facilidades para que sea posible que lleguen estos aparatos funcionales a los municipios, y cuando pongo mi nombre o mi palabra de por medio, créanme que quisiera entregar las cosas personalmente para que no haya ningún desvío, pero sé que a las manos que llegan, van a hacer lo correcto y confío en que todos estemos en la misma línea, y veamos esa vulnerabilidad que nos ha hecho tan carentes, pero que hoy es nuestra fortaleza. porque estamos atendiendo a quienes más lo necesitan”.