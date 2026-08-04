Se suma académico UAZ a debate global sobre ciberseguridad e inteligencia artificial

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de introducir de forma práctica el funcionamiento del ciberespacio y los principales riesgos de seguridad digital, expertos en Ciberseguridad y tecnologías avanzadas, entre ellos el docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Tomás de Jesús Moreno Zamudio, llevan a cabo un taller en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ubicada en Santander, España.

En este curso también participan especialistas como el fundador del Centro para la Ciberseguridad y la Investigación del Cibercrimen (Center for CIC), Marlon Mike Toro-Alvarez, el director del Centro para la Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen (Center forCIC), Kyung-Shick Choi, y directora de LawTIC Grupo Jurídico, Ana María Mesa Elneser.

Durante el acto inaugural, el representante de la UAZ, Tomás de Jesús Moreno Zamudio, precisó la importancia que tiene el estudio de la multidisciplinariedad en asuntos de ciberseguridad, mediante un análisis de los ataques y riesgos digitales a través de técnicas que permiten entender de forma integral las amenazas digitales y el factor humano.

El programa de dicho curso, fortalece competencias digitales y analiza el cibercrimen, la inteligencia artificial y la protección de datos, además de combinar contenidos teóricos con casos reales y laboratorios para comprender cómo se han producido los ataques, cómo se han detectado y qué medidas se han aplicado para prevenirlos.

Igualmente, en este taller se estudian las competencias de gestión de riesgos de los participantes, quienes tendrán una base sólida para comprender los desafíos jurídicos, tecnológicos y estratégicos del entorno digital y han avanzado en su desarrollo profesional.