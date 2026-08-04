Inicia Festival Cultural y Artístico de Guadalupe 2026

Zacatecas, Zac.- El patio central del Museo Virreinal fue escenario del arranque del Festival Cultural y Artístico de Guadalupe 2026; en este histórico recinto el Presidente Municipal, Pepe Saldívar, informó que esta edición contará con una amplia gama de actividades multidisciplinarias para el disfrute de las familias, así como de los miles de visitantes que se espera arriben al municipio.

El alcalde guadalupense también destacó la participación del talento local, nacional e internacional que será partícipe en el programa, quienes estarán deleitando los sentidos de quienes acudan a las distintas sedes, como el Jardín Juárez, el Centro Platero, la Plaza Fray Margil, la Casa de Cultura, el Auditorio Luis Moya y algunas comunidades de Guadalupe, por señalar algunas.

Pepe Saldívar destacó el despliegue de las fuerzas policiales que estarán activas en el municipio y en las principales calles del centro histórico, salvaguardando las vidas de las y los asistentes a este festival, por lo que agradeció al Gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, y a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por hacer posible que este festival se marque por la alegría y la seguridad, además de reiterar la invitación a que acudan y disfruten de las actividades que se tienen preparadas.

En importante señalar que en la inauguración se contó con una interpretación musical con violines y también de danza contemporánea, la develación de las letras de Guadalupe del Jardín Juárez pintadas por Eós, las cuales reflejan artistas, artesanos, símbolos y tradiciones de Guadalupe, así como un espectáculo de cuenta cuentos en la Plaza Fray Margil.

María José hizo vibrar al público guadalupense con un amplio repertorio de éxitos

La cantante y actriz de la Ciudad de México, María José, fue la encargada de inaugurar las actividades del escenario Cesantoni del Festival Cultural y Artístico de Guadalupe 2026, con su espectacular concierto que hizo vibrar a los miles de espectadores que abarrotaron el emblemático Jardín Juárez.

Con éxitos como “No soy una señora”, “Prefiero ser su amante”, “Lo que tenías conmigo”, “Él era perfecto” y “Me equivoqué”, así como su más reciente sencillo “Respirar”, María José demostró por qué es considerada una de las artistas pop más escuchadas y aclamadas por el público mexicano.

El lugar donde se reúnen la artesanía y la gastronomía

A un costado del Jardín Juárez se instaló el corredor artesanal como parte de las actividades del festival, lugar donde se reúnen lo mejor de la artesanía y la gastronomía guadalupense.

Este corredor concentra a 24 expositores, cuyos productos se enfocan en la alfarería, joyería, talabartería y arte wixárika, por señalar algunas artes, así como emprendedores con lo mejor de productos para toda la familia; sin dejar de lado la tradicional comida que acompaña a quienes disfruten de las actividades desarrolladas en el escenario principal.

Este espacio tendrá un horario de 2 de la tarde a 10 de la noche, por lo que se exhorta a la ciudadanía a que consuman lo mejor de la gastronomía guadalupense.