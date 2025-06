Estudiante zacatecana obtiene primer lugar en Olimpiada de Ciencias Básicas

Zacatecas, Zac.- Angélica Huerta Ramírez, estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), Plantel Zacatecas, obtuvo el primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento de Ciencias Básicas 2025, celebrada en el Instituto Tecnológico Regional de Zacatecas (ITZ).

La estudiante del Plantel Zacatecas, Angélica Huerta Ramírez, del turno vespertino, se hizo acreedora al primer lugar en la categoría de Física, justa académica en donde participaron estudiantes de diferentes instituciones estatales de educación media superior.

El Director General del Cobaez, Francisco Javier González Ávila, dijo que este logro representa no sólo una destacada muestra del talento académico que existe en el Cobaez, sino también la capacidad y la disiciplina que tienen las y los estudiantes.

“Los resultados de Angélica son el producto del esfuerzo constante, la dedicación y el trabajo en equipo entre estudiante y docente. En el Cobaez, trabajamos con el firme objetivo de tener como prioridad el nivel académico de nuestros estudiantes; por ello, siempre les estaremos fomentando su participación en Olimpiadas de Conocimientos”, comentó el Director del Subsistema.

Angélica, estudiante del 6to semestre, comenta que la Física es una habilidad en la que se ha enfocado, ya que le gusta todo lo que tiene que ver con cálculo y matemáticas.

“Una de mis fortalezas es que soy autoexigente, disciplinada y me gusta estar observando con detenimiento y análisis mis materias. He practido mucho, me esfuerzo y trato de mejorar cada día, por lo que esa autoexigencia me llevó a obtener el primer lugar y destacar en la Olimpiada de Conocimientos de Ciencias Básicas 2025”, mencionó Angélica Huerta.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas tiene un firme compromiso con las y los estudiantes; por ello, siempre se impulsarán talentos y habilidades, que les lleven a tener éxito académico.