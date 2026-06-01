Celebra Gestión Pública UAZ séptimo aniversario

Zacatecas, Zac.- La Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública (UAGDP) de la Universidad Autónoma. de Zacatecas (UAZ), celebró su séptimo aniversario con un programa académico que incluyó la presentación del libro La infancia y el sentido interrumpido: Ensayo sobre la fractura ontológica del cuidado, del investigador Saúl Arellano Almanza, además de conferencias, mesas de diálogo y reconocimientos a estudiantes destacados.

La obra presentada, publicada por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), propone una lectura radical de la niñez como territorio donde se revela el abandono y la marginación de los menores en la sociedad actual. Los comentarios estuvieron a cargo de la docente investigadora Cristela Isabel Trejo Ortiz y el investigador Marco Antonio Torres Inguanzo, quienes coincidieron en que el texto reitera la necesidad de brindar atención y cuidados a la infancia.

En el marco de la conmemoración se desarrollaron mesas de diálogo sobre la pertinencia de la institución y se realizó el conversatorio La Universidad frente a los problemas públicos: el papel de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública, espacio en el que participaron estudiantes y egresados, quienes compartieron experiencias y reflexiones sobre el impacto de la unidad en la formación profesional.

Como parte del programa, se ofreció la conferencia magistral Las nuevas tendencias en el estudio de las políticas públicas, impartida por el politólogo colombiano André Noël Roth Deubel, lo que permitió a la comunidad universitaria ampliar su visión sobre los retos actuales en el análisis y diseño de políticas públicas.

Al recordar la fundación de la facultad, la directora de la UAGDP, Geovana Esparza Jasso, destacó que desde sus inicios la unidad se ha consolidado como un espacio de formación académica y profesional. Informó que actualmente se imparten cuatro programas educativos: Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública, Maestría en Estudio y Solución de Problemas Públicos, Especialidad en Prevención de las Violencias y el Delito y Especialidad en Gobierno y Gestión Pública Municipal.

La funcionaria universitaria señaló que este tipo de actividades académicas fortalecen la formación integral del estudiantado y permiten dar a conocer el trabajo que se realiza en campo, lo que refuerza la pertinencia de la unidad en el contexto social y académico.

De esta manera, la conmemoración del séptimo aniversario de la UAGDP se convirtió en un espacio de reflexión, intercambio y reconocimiento, reafirmando el compromiso institucional con la formación de profesionales capaces de enfrentar los problemas públicos desde una perspectiva crítica y propositiva.