Benefician a 757 familias con paquetes de Mejoramiento de Vivienda

Sombrerete.- Con el propósito de brindar justicia social a las familias zacatecanas, como parte de la Agenda del Progreso, impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot), se hizo entrega de 757 paquetes de Mejoramiento a la Vivienda en los municipios de Sombrerete y Miguel Auza.

Luz Eugenia Pérez Haro, titular de Seduvot, señaló que para la actual administración brindar atención a los hogares y transformarlos en espacios seguros y sin hacinamiento es atender el núcleo de la sociedad: las familias.

Sombrerete



A través de la Dirección de Vivienda, se entregaron 200 bultos de cemento, 106 calentadores solares, 58 tinacos y 22 paquetes de techo de lámina; en total, se hizo entrega de 386 paquetes de Mejoramiento a la Vivienda en el municipio de Sombrerete; “con esta entrega, se reafirma que el desarrollo comienza en los hogares”, afirmó Pérez Haro.

La funcionaria agregó que, con estas acciones, se reducen desigualdades y se abren oportunidades. Estos apoyos que se han extendido por todo el territorio zacatecano.

Pérez Haro dio a conocer que, gracias al trabajo coordinado, se pueden llevar a cabo estas acciones que dignifican los hogares; “por eso, acercamos estos apoyos a quienes realmente lo requieren”.

Miguel Auza



En esta gira de trabajo, también se atendieron solicitudes del municipio de Miguel Auza, donde se entregaron 2 mil 710 bultos de cemento y 100 paquetes de techo de lámina; en total, 371 apoyos.

“Hoy damos un paso más hacia un estado con viviendas más dignas, seguras y funcionales. Sigamos trabajando juntos, porque cuando mejoramos un hogar, mejoramos la vida de toda una familia”, concluyó la Secretaria Luz Eugenia Pérez Haro.

Durante 2025, a través de este programa, el Gobierno de Zacatecas entregó 8 mil 115 bultos de cemento, 112 tinacos, 402 calentadores solares y 10 paquetes de techos de lámina, con una inversión superior a los 3 millones de pesos, en los municipios de Chalchihuites, Jiménez del Teul, Miguel Auza, Río Grande y Sombrerete.