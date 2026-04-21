Impulsan introducción de minería e industria automotriz en planes de estudio de UAZ

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de fortalecer la formación de capital humano y responder a las demandas del sector productivo, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía, trabaja de manera coordinada con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) para incorporar las necesidades de la industria minera y automotriz en los planes de estudio de la institución.

La minería y el sector automotriz son uno de los sectores más importantes para la economía del estado, por lo que resulta fundamental alinear la formación académica con los requerimientos actuales de las empresas, a fin de garantizar mayores oportunidades de empleo para las y los egresados.

En este esfuerzo conjunto, se busca que las y los estudiantes desarrollen perfiles con habilidades estratégicas y técnicas especializadas, que les permitan integrarse de manera competitiva al mercado laboral.

Entre las principales necesidades de los sectores se encuentra el dominio del inglés técnico, el fortalecimiento de habilidades gerenciales y el conocimiento de normativas aplicables, además de capacidades técnicas como el diseño de moldes, la automatización de procesos, la integración de sistemas y la puesta en marcha de proyectos.

Asimismo, se considera indispensable la incorporación de nuevas tendencias como la inteligencia artificial y la optimización de procesos, elementos clave para la evolución de estas industrias.

El Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, destacó la importancia de esta vinculación para el desarrollo del estado: “estamos trabajando de la mano con la UAZ para asegurar que nuestras y nuestros jóvenes cuenten con las competencias que hoy demanda la industria.

“Queremos formar talento local altamente capacitado, que responda a las necesidades reales del sector productivo y contribuya al crecimiento económico de Zacatecas”.

El Rector de la UAZ, Ángel Román, subrayó el compromiso de la institución educativa con la actualización de sus programas académicos: “en la Universidad Autónoma de Zacatecas estamos comprometidos con una educación pertinente y de calidad.

“Esta colaboración nos permite fortalecer nuestros planes de estudio y garantizar que nuestras y nuestros egresados estén mejor preparados para integrarse a sectores tan importantes”.

Este esfuerzo cuenta con el respaldo del Gobernador David Monreal Ávila, quien ha impulsado estrategias para fortalecer la vinculación entre la educación y los sectores productivos, con el objetivo de generar mayores oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes zacatecanos.

Se contempla ampliar esta estrategia mediante la generación de sinergias con otras universidades públicas y privadas del estado; sin embargo, se consideró fundamental iniciar este proceso con la máxima casa de estudios de las y los zacatecanos, como un paso clave para consolidar un modelo de formación alineado a las necesidades del sector.

A través de esta colaboración, y en el marco de la Agenda del Progreso, el Gobierno de Zacatecas refrenda su compromiso de impulsar la vinculación entre la academia y la industria, a fin de fortalecer la competitividad del estado y promover el desarrollo económico sostenible.