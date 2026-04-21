Reconoce Profepa a Pepe Saldívar sus acciones a favor del medio ambiente

Zacatecas, Zac.- Como parte de la iniciativa federal “Mundial Social 2026”, el presidente municipal Pepe Saldívar, encabezó el arranque del Programa “Gol por el Ambiente” en Zacatecas a través de la PROFEPA, estrategia que tiene como finalidad promover e impulsar la auto regulación y buenas prácticas ambientales para reducir el impacto ambiental, asociado en la celebración del mundial.

Guadalupe es el primer municipio en participar en este programa y que adicionalmente implementa acciones para el cuidado del medio ambiente, es por ello que el municipio fue reconocido por la PROFEPA por ser parte de esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca aprovechar la copa del mundo para promover la paz, el bienestar y la inclusión, lo que representa una gran oportunidad para promover a México.

Durante su mensaje el primer edil destacó que el inicio de este programa coincide con el arranque de la campaña de reforestación de los espacios públicos que implementa el municipio.

“Están por concluirse dos nuevas canchas de futbol en la unidad deportiva, rehabilitar la cancha de futbol de la purísima, y de la unidad de Tacoaleche y esas acciones son propias del municipio que se unen a todo lo que conlleva el año del mundial social 2026 que viviremos con alegría y con pasión”, finalizó.

Por su parte Julio Cesar Nava de la Riva, Encargado de la PROFEPA en Zacatecas, señaló que “Gol por el Ambiente” es un programa voluntario que fomenta la gestión circular de plásticos y textiles y reconoció el liderazgo ambiental de empresas e instituciones para reincorporar estos materiales a nuevos ciclos productivos.

“Celebro que en Guadalupe haya trabajo y compromiso, para mi amigo Pepe Saldívar ya es una constante ser pionero en muchas cosas buenas, gracias por su respaldo y el respaldo de su gran equipo”, mencionó.

Finalmente, en este evento participaron Juan Carlos Medina Mazzoco, Presidente del Consejo Estatal de Desarrollo Económico; Sara Abigail Hernández, representante dela CANACINTRA nacional; Luis Aguirre, Secretario Técnico de la UAZ; Irma Laura Hernández León, en representación de SAMA; Miguel Ángel Lares Zúñiga, CONAFOR; así como regidoras y regidores del Ayuntamiento.