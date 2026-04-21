Lanza INE convocatoria para integrar Consejo Local Electoral en Zacatecas

Las Consejerías son figuras ciudadanas que vigilan la organización de las elecciones

El registro comenzará el 1 de mayo de 2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) convoca a toda la ciudadanía a participar en el procedimiento de selección para integrar los cargos de Consejera o Consejero Electoral del Consejo Local de INE Zacatecas para las elecciones de 2027.

La convocatoria está vigente desde el 16 de abril.

Para participar, el registro será en plataforma virtual en el periodo del 1 a 15 de mayo del presente año.

Los requisitos son: Ser mexicana o mexicano en pleno goce de derechos políticos y civiles con credencial para votar vigente, tener al menos dos años de residencia en la entidad, contar con los conocimientos necesarios para el cargo, no haber sido candidata(o), ni dirigente partidista en los tres años previos, no tener impedimentos legales y gozar de buena reputación, sin antecedentes penales dolosos.

La convocatoria completa y toda la información sobre el proceso de selección de Consejerías está disponible en la página www.ine.mx, en donde también se podrán descargar los formatos necesarios y realizar el registro.

En caso de requerir información adicional está a disposición el INETEL 800 433 2000 y la cuenta de correo: [email protected].

La preparación y desarrollo de los Procesos Electorales es responsabilidad de todas y todos.