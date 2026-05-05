Autoridades y colectivas realizan búsqueda de personas desaparecidas en Pinos

Pinos, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, y la Fiscalía General de Justicia del Estado llevaron a cabo una búsqueda de personas en vida y forense, en el municipio de Pinos.

Esta actividad, que incluyó pega de cédulas, se llevó a cabo en la comunidad de La Victoria y poblaciones aledañas de este municipio, con la participación de personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares.

En la búsqueda emprendida se contó con la colaboración de personal de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Comisión de Derechos Humanos del Estado y representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas.