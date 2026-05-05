Será DERES de Pinos punto estratégico en materia seguridad

Zacatecas, Zac.- Como parte de la estrategia para el fortalecimiento de la seguridad pública en Zacatecas, y en el marco del Año del Progreso, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Eduardo Flores Sonduk, informó que el Destacamento Regional de Seguridad (Deres), que se inaugurará el próximo 7 de mayo, cuenta con inversión de 65 millones de pesos y se ubica en un punto estratégico entre el municipio de Pinos y los límites con el estado de San Luis Potosí, lo que refuerza la coordinación, la inteligencia operativa y el trabajo conjunto de la región.

Explicó que, previo a la construcción de esta obra, localizada en la comunidad de Saldaña, en Pinos, eran elementos de la Guardia Nacional (GN) quienes resguardaban a la población. En ese sentido, destacó el impulso que ha dado el Gobernador David Monreal Ávila a la infraestructura, equipamiento y capacitación en materia de seguridad durante su administración.

Flores Sonduk detalló que el Destacamento tiene capacidad para alojar a más de 120 elementos castrenses, entre ellos efectivos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), así como policías estatales y municipales. Cuenta además con aula de capacitación, comedor, módulo de servicios para atención ciudadana, sanitarios y un centro de inteligencia equipado con herramientas de última generación.

Asimismo mencionó la instalación de un arco inteligente que permite detectar el tránsito de vehículos, así como la posible portación de armas por parte de personas que ingresan o salen del territorio zacatecano en esa zona estratégica.

El complejo cuenta con una superficie de construcción superior a los 10 mil metros cuadrados, por lo que tiene también un helipuerto y una cancha de usos múltiples, estacionamiento y asta bandera.

De igual forma, adelantó que, durante la inauguración, encabezada por el mandatario estatal, 350 efectivos recibirán su Certificado Único Policial y se realizará la entrega de equipamiento táctico, cinco dispositivos anti drones y vehículos policiales.

En el marco de esta jornada, también se llevará a cabo la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Seguridad Pública.

Convocatoria para policías municipales



El titular del SESESP, Eduardo Flores Sonduk anunció la apertura de una convocatoria para cubrir 520 vacantes de policías municipales, quienes percibirán un sueldo mensual de 18 mil pesos.

Detalló que la distribución de vacantes es la siguiente: en la zona centro, 219; norte, 19; noroeste, 71; sur 2, siete; sur 1, 26; sureste, 146; y suroeste, 32.

Puntualizó que, gracias a la estrategia de seguridad encabezada por el Gobernador David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el SESESP, desde enero de 2025 no sólo se han repuesto las bajas operativas, sino que se ha incrementado el número de elementos activos, lo que fortalece la seguridad en los 58 municipios del estado y permite al Gobierno de Zacatecas cumplir con la normativa anual.