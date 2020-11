Julio César Chávez entrega el Premio Juvenil Hagamos Historia 2020

Zacatecas, Zac.- Con la convicción de impulsar el talento de los jóvenes guadalupenses y reconocer su participación en la construcción de un municipio de paz, bienestar y compromiso con el desarrollo de su comunidad, el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, entregó el Premio Juvenil Hagamos Historia en su edición 2020, al que se convocó a través del Instituto Municipal de la Juventud y que consideró este año una bolsa de 50 mil pesos para galardonar 5 categorías: Logro académico, Logro deportivo, Expresión artística y artes populares, Desarrollo rural y Responsabilidad social.

En su mensaje, Julio César Chávez Padilla se dirigió a los cinco ganadores para reconocerles su esfuerzo, “no son logros de ayer a hoy, son trayectorias, metas que se trazaron desde tiempo atrás y que hoy han podido cristalizar”, les dijo con emoción, y continuó: “nos contagian de su emoción, que este esfuerzo los convierta en embajadores de un buen joven y ciudadano”, expresó.

“La juventud es honesta, es transparente, es fresca, el jurado calificador que los designó como ganadores lo hicieron en base a los preceptos más dignos que merece un premio como este: esfuerzo, dedicación, determinación, disciplina y valor”: comentó Julio César Chávez.

Agregó que quien no intenta no se equivoca, pero tampoco gana nada, “su experiencia de vida y sobre todo no tener miedo es lo que los trajo aquí, compartan su energía, contágiennos, que su juventud traspase la barrera del tiempo”, expresó.

Agregó que una realidad innegable es que cuando hay un sueño, el entusiasmo, la energía y la espontaneidad, no dejan de aparecer, “nos llenan, nos nutren y nos permiten sentirnos, pensarnos y sabernos jóvenes, aunque biológicamente ya no lo seamos, se deja de ser joven cuando se deja de soñar”, puntualizó el alcalde.

A quienes este año participaron y no lo lograron también les dirigió un mensaje: “no claudiquen, el próximo año aquí los esperamos”.

En la premiación, Julio César Chávez estuvo acompañado del titular del Instituto Municipal de la Juventud, Luis Guillermo Flores Chávez, así como de Diana Guadalupe Saucedo Nava, coordinadora del Instituto de la Mujer, y de Adriana Iturriaga Mauricio, reina de la Feria de la Virgen 2019.

El premio al Logro Académico lo obtuvo Andrea Arlette España Tinajero; en Logro Deportivo a José Antonio Rodríguez Serrano; a Manuel de Jesús Soriano Canizales se le entregó el de Expresión Artística y artes populares; mientras que Diego Alberto Hernández Zúñiga recibió el reconocimiento en Desarrollo Rural y Kevin Koslcani Guerra Ríos el de Responsabilidad Social.

De acuerdo a la convocatoria, el Instituto Municipal de la Juventud integró un jurado calificador en cada una de las disciplinas, con representantes del sector público, privado, académico, artístico y social con un amplio prestigio.

Fueron un total de 46 participantes que se registraron en la convocatoria, siendo las más nutridas las de Responsabilidad Social, Expresión Artística y Artes Populares, así como Logro Académico.