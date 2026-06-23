Hacen en Zacatecas Sorteo Mayor de la Lotería Nacional

Guadalupe, Zac.- En el marco de la conmemoración del 112 aniversario de La Toma de Zacatecas, el Gobernador David Monreal Ávila encabezó, junto con la Directora General de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, la celebración del Sorteo Mayor número 4017, realizado en las instalaciones del Centro Artesanal Platero, del Pueblo Mágico de Guadalupe.

En su mensaje, el mandatario estatal destacó que este sorteo permitió proyectar a nivel nacional uno de los acontecimientos más importantes de la Revolución Mexicana, al tiempo que fortaleció la difusión de la riqueza histórica, cultural y patrimonial de Zacatecas, ya que los billetes conmemorativos incluyen imágenes representativas del estado, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, que permitió que millones de mexicanas y mexicanos tuvieran en sus manos una muestra de la identidad zacatecana.

El Gobernador David Monreal agradeció a la Lotería Nacional y a su directora por realizar este emblemático sorteo en territorio zacatecano, y afirmó que La Toma de Zacatecas sigue siendo un símbolo de lucha, resistencia y transformación para el pueblo de México.

Asimismo, expresó que “en Zacatecas se juega la suerte y Zacatecas está de suerte”, al desear éxito a las y los participantes.

Por su parte, la Directora General de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, resaltó que Zacatecas ocupa un lugar de honor en la memoria nacional por haber sido escenario de una de las gestas más trascendentes de la Revolución Mexicana.

Reconoció el acompañamiento y respaldo del Gobernador David Monreal Ávila para hacer posible la realización de este sorteo en la entidad, pues permitió promover la tradición de la institución de la suerte a una fecha de gran significado para el país.

Mencionó que este Sorteo Mayor representa un homenaje a la memoria histórica, la identidad nacional y los valores que dieron origen a las grandes transformaciones de México, y dijo que la Lotería Nacional tiene la responsabilidad de preservar y difundir los acontecimientos que han marcado el rumbo del país, razón por la que esta edición se celebró en el lugar donde se escribió una página decisiva de la historia nacional.

Salomón Vibaldo destacó que los 3 millones 600 mil cachitos emitidos para este sorteo llevaron a todo el país el significado de La Toma de Zacatecas, lo que contribuyó a mantener viva la memoria de un episodio fundamental en la construcción de una nación libre, soberana y justa.

El Sorteo Mayor número 4017 repartió una bolsa total de 66 millones de pesos en premios, y el Premio Mayor de 21 millones de pesos correspondió al billete número 23696.