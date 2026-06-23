Se beneficia Zacatecas con programa de Caminos Artesanales de SICT

Con una inversión de 98.8 millones de pesos, Zacatecas forma parte por segundo año consecutivo, del Programa de Caminos Artesanales impulsado por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Esta estrategia tiene como propósito mejorar la conectividad de comunidades que durante años han enfrentado rezagos en infraestructura carretera, mediante obras realizadas con la participación de mano de obra local y que fortalece la economía de las regiones beneficiadas.

Durante 2026 se desarrollará la segunda etapa de los siguientes caminos en los municipios de Mezquital del Oro y Teúl de González Ortega:

C. Moyahua–Mezquital del Oro–Los Arroyos–Las Ánimas–El Ocote, con una meta de 4 kilómetros.

Teúl–Juchipila, con una meta de 4 kilómetros.

Asimismo, en el municipio de Villa de Cos se ejecutarán obras en:

Carretera Estancia La Colorada–Vicente Guerrero, con una meta de 3 kilómetros.

Ejido San Antonio de la Rosa–La Campechana, con una meta de 2 kilómetros.

Los trabajos consistirán en la construcción de roderas de concreto hidráulico y empedrado en una longitud total de 13 kilómetros. Estas acciones permitirán mejorar el acceso a servicios de salud, educación, comercio y oportunidades de desarrollo para alrededor de mil 600 habitantes de zonas rurales.

Además, las obras generarán aproximadamente 600 empleos, de los cuales 400 serán directos y 200 indirectos, contribuyendo al bienestar de las familias y al fortalecimiento de las economías locales.

Con estas acciones, la SICT reitera su compromiso de construir infraestructura con un enfoque social, que une familias y eleva la calidad de vida en nuestro país y estado.