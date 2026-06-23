Realiza Embajador de Canadá en México gira de trabajo en Minera Fresnillo PLC

Fresnillo, Zac.- En el marco de la Reunión Internacional de Minería 2026, el Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Economía, llevó a cabo una gira de trabajo con el Embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, que incluyó una visita a la Unidad Minera Juanicipio, uno de los proyectos más relevantes del país y referente de la relación económica entre México y Canadá.

Esta actividad se realiza en congruencia con la visión del Gobernador David Monreal Ávila, quien ha impulsado una política de coordinación permanente con el sector minero, al reconocer su papel estratégico en la economía estatal.

Bajo la actual administración, se han promovido acciones orientadas a generar condiciones de certidumbre, fomentar la inversión y garantizar que el desarrollo de esta industria se lleve a cabo con responsabilidad social, respeto al medio ambiente y beneficios directos para las comunidades.

Durante la visita, la comitiva, encabezada por el Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, fue recibida por Octavio Alvídrez, presidente y director general de Fresnillo PLC, quien presentó los avances, capacidades operativas y proyecciones de la Unidad Minera Juanicipio, proyecto que destaca como un modelo exitoso de cooperación binacional, al integrar capital mexicano y canadiense, con una participación accionaria de 56 por ciento, por parte de Fresnillo PLC y 44 por ciento de Pan American Silver.

En el recorrido por las instalaciones, se expusieron las mejores prácticas en materia de seguridad, eficiencia operativa e innovación tecnológica, así como los procesos que han permitido posicionar a Juanicipio como un proyecto de clase mundial dentro de la industria minera.

Asimismo, se destacaron las acciones implementadas en materia de sostenibilidad, cuidado ambiental y vinculación con las comunidades, elementos fundamentales para el desarrollo equilibrado de la actividad minera.

El encuentro también permitió dialogar sobre las oportunidades de cooperación entre Zacatecas y Canadá, particularmente en temas relacionados con inversión, transferencia de tecnología y fortalecimiento de cadenas de valor en el sector minero.

La presencia del Embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, reafirma el interés de ese país por mantener y ampliar su participación en proyectos estratégicos en la entidad.

En esta gira de trabajo también participaron Judith Trejo Cárdenas, subsecretaria de Inversión y Desarrollo Empresarial; María del Mar Castañeda Pérez, directora de Minas; y Gabriel Durán, subdirector Distrito Fresnillo.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de Zacatecas refrenda su compromiso de mantener una agenda activa de colaboración internacional, que contribuya a posicionar al estado como un destino confiable para la inversión y referente nacional en la industria minera.