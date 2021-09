No voy a titubear ni a regatear mi respaldo a Fresnillo: David Monreal

No voy a titubear ni a regatear mi respaldo al municipio de Fresnillo, llegó la hora de la verdadera transformación, advirtió el Gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, al tomar protesta al Presidente Municipal de El Mineral, Saúl Monreal Ávila, quien asumió su mandato por segunda ocasión para el periodo 2021-2024.

En Sesión Solemne de Cabildo, el alcalde advirtió que el monrealismo va a trascender sexenios, por lo que, sin protocolos, extendió su mano franca al Jefe del Ejecutivo para sacar adelante a Zacatecas: “tú sabes que siempre tendrás en mí a tu más leal aliado para construir juntos un mejor municipio y un mejor estado”.

En respuesta, el Gobernador David Monreal aseguró que “amor con amor se paga” por lo que, pese a la crisis social, económica y con un estado en quiebra por herencia del pasado, no va a fallar. A la par, solicitó la confianza del pueblo de Fresnillo, el cual le dio su cariño y respaldo a Saúl Monreal, quien, enfatizó, regresa de manera muy legítima al encargo más importante de ese municipio, tras refrendar el respaldo de la gente.

“No lo dejen solo, como solo no lo dejaré”, pidió el mandatario a los fresnillenses, quien se dijo ilusionado por el compromiso del pueblo y el entendimiento de la clase política para lograr recuperar la paz social y la tranquilidad.

Sin embargo, David Monreal también destacó que la difícil situación que vive el estado es la consecuencia de la mala política pública, “no quisiera mirar al pasado para no convertirme de sal, pero eso no implica que renuncie a la justicia; si mal actuaron, deben responsabilizarse de sus actos, ojalá tengamos los elementos y las condiciones”.

Por otro lado, si bien el Gobernador aseguró que los 58 municipios del estado tendrán su compromiso, su cariño y trabajo, al ser Fresnillo, por su condición poblacional, es el más grande y el que alberga la mayoría del empleo formal de Zacatecas (un 30 por ciento) y tiene la zonas minera y de riego más importantes, dijo que no va a regatear ni a negar su apoyo.

“En este evento solemne, correspondo a esa mano franca y sincera que me ofrece el Presidente”, enfatizó el mandatario estatal. Asimismo, informó que su gobierno refrenda el acompañamiento al Presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien lo une la causa y la lucha de llevar a cabo la Cuarta Transformación. Además, destacó que Zacatecas tiene grandes aliados como el Senador Ricardo Monreal Ávila.

“Amigos y amigas de Fresnillo: sólo porque la nostalgia me llegó y saben del enorme cariño, del amor y de la confianza que le he otorgado a este pueblo que me ha acompañado en todas las gestas de lucha, por eso paisanos, no lo olviden, acá en Fresnillo Amor con amor se paga”.

El Gobernador Monreal aprovechó el encuentro con empresarios, campesinos, estudiantes, comerciantes y los distintos sectores poblacionales que acompañaron a Saúl Monreal en su toma de protesta para informar que ha decidido acogerse a la estrategia nacional para la recuperación de la paz y de la tranquilidad.

En ese sentido, reconoció la lealtad a la patria y al país de las Fuerzas Armadas y, junto con las diferentes instituciones del orden, agregó, son la alternativa para serenar y pacificar a Zacatecas.

Al Cabildo de Fresnillo, le aseguró que tiene todo su respaldo para lograr juntos el anhelo legítimamente de superar la emergencia social por la que atraviesan Zacatecas y el país.

Por su parte, el Presidente Municipal de Fresnillo dijo que este día inicia la segunda etapa de la consolidación del proyecto político de transformación y una nueva gobernanza, de la mano del Gobernador fresnillense que nunca ha abandonado su objetivo de transformar a Zacatecas. “Qué orgullo ser de esta tierra, tierra que da gobernadores y que hoy pone a uno de sus hijos al frente del Gobierno”.

El alcalde, además, destacó la aspiración de David Monreal de convertirse en el mejor Gobernador que haya tenido Zacatecas: “es muy legítima tu aspiración, yo te voy a ayudar, porque yo quiero ser el mejor presidente que haya tenido Fresnillo en su historia; no pasaremos por alto la renovada esperanza que tienen los zacatecanos”.

También, el edil agradeció al mandatario porque en los primeros siete días de gobierno ya cumplió a los fresnilleses. Recordó que ha ido en tres ocasiones y comenzó con la rehabilitación de caminos rurales, los cuales están en una condición de desastre, tras el abandono de más de 11 años. Zacatecas, dijo, podrá recordar lo que es tener un mejor gobierno.

Finalmente, Saúl Monreal agregó que David Monreal no se rindió en su búsqueda por la gubernatura, lo que: “lo digo sin que quepa lugar a dudas, senador (Ricardo Monreal), no te rindas en la búsqueda de tus objetivos políticos, lo vas a lograr y vas a contar con nosotros”.