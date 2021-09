Código político

La nueva realidad zacatecana

Por Juan Gómez

Después del 12 de septiembre el estado de Zacatecas entró en una zona de turbulencia que se agita con mayor fuerza ante la carencia de liquidez en la hacienda pública estatal, lo que sin duda, podría agravar los equilibrios que se habían sostenido con alfileres en los últimos cinco años en el estado.

El debilitamiento de las finanzas públicas golpea en el centro de las instituciones públicas en el estado y agudiza su debilitamiento institucional, lo cual se traduce en una falta de respuesta ante las necesidades básicas de la sociedad y el reclamo justo de un mejor nivel de desarrollo y progreso.

En este sentido el gobernador David Monreal Ávila deberá dar prioridad a la suficiencia presupuestal y a la liquidez de la hacienda pública, no solamente para cerrar el año fiscal en curso, sino para atender las necesidades básicas de nómina y apoyo institucional de las dependencias a su cargo y mando.

El recurso financiero se coloca en este momento de manera inédita como una prioridad gubernamental que, de no ser atendida con eficacia y responsabilidad, podría desencadenar una serie de acontecimientos que debilitarían al incipiente gobierno sobre el que se ha puesto una gran expectativa social.

Monreal Ávila tiene enfrente esta realidad que podría desfasarlo, si es que no tiene el apoyo del centro, esto es, del presidente Andrés Manuel López Obrador, puesto que, como se dijo durante la campaña, le une una gran amistad con el mandatario.

Empero si para el presidente López Obrador en este momento las prioridades no están puestas en Zacatecas, el gobernador Monreal pasará un momento muy riesgoso para la “nueva gobernanza” y la estabilidad social y política del estado.

En este escenario habría que separar dos aspectos que tienen que ver con las finanzas públicas: el cierre del ejercicio 2021 y la integración del Presupuesto 2022 para el estado de Zacatecas. Son dos aspectos diametralmente opuestos.

En el primero no hay recursos para cerrar el año fiscal, razón por la cual no existe liquidez para solventar al 100 por ciento los salarios de un amplio sector de la educación pública en el estado y el pago de prestaciones rezagadas a los jubilados.

Para hacer frente a este escenario el mandatario estatal no ha designado al secretario o secretaria de Educación en Zacatecas, lo que le ayudaría en la gestión del recurso y en la negociación con las partes afectadas. Al no hacerlo, la problemática la está absorbiendo directamente el Ejecutivo.

Tampoco ha nombrado al secretario general de Gobierno, pieza clave en la contención y atención de la problemática de la política interna, lo que sin duda contribuiría en la solución de los problemas que se están presentando.

Sin embargo el gobernador Monreal Ávila decidió desviar la atención de estos temas pendientes, financieros, políticos y de administración, para atender directamente la problemática en el desbordamiento de las presas de los municipios de Genaro Codina y de Ciudad Cuauhtémoc. Ahí lleva dos días en donde la dirección de Protección Civil ha pasado a un segundo plano.

El tema de la integración del Presupuesto 2022 lo ha tomado la senadora Soledad Luévano Cantú, quien ha conminado a los legisladores a conformar un frente común en la lucha por un mejor presupuesto para el gobierno de Zacatecas.

De inmediato, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre (PT) le reviró a su compañera de bancada a la que llamó oportunista, puesto en su período legislativo, no ha atendido la problemática presupuestal zacatecana.

¿Morena contra Morena? No, no es así. Ambas senadoras mantienen serias diferencias desde hace varios años. No hay confluencia. Pero en este episodio ¿Cómo asumir el liderazgo legislativo en alguien que ha tenido una nula actuación en el Senado?

Ya lo había dicho el gobernador Monreal durante su discurso de toma de protesta el pasado 12 de septiembre: No es el mejor momento para gobernar.

Los zacatecanos esperamos que, además de sacar la casta, atienda una prospectiva retadora que podría profundizar una crisis institucional en Zacatecas, con efectos mediáticos y sociales que podrían no solo desgastar, sino lesionar a una administración que lleva apenas una semana en ejercicio.

¿Cómo sacará la casta el gobernador David Monreal? ¿Lo hará de manera oportuna y con resultados exitosos?

Al tiempo

