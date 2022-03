Realiza IZAI conversatorio “El reto de ser mujer”

Zacatecas, Zac. – En el marco del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse este 8 de marzo, el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) llevó a cabo el Conversatorio “El reto de ser mujer” con la participación de mujeres del gremio periodístico, académico, cultural y la historia.

El evento fue encabezado por la comisionada presidenta del IZAI, Fabiola Torres Rodríguez, quien dio la bienvenida a los trabajos resaltando la importancia histórica de esta conmemoración, y expuso la importancia de las redes de apoyo entre mujeres.

“En todos los cambios de la sociedad mundial, las mujeres han tenido un papel determinante, las mujeres siempre hemos trabajado y luchado, las mujeres hemos hecho un gran equilibrio en nuestra vida y siempre nos hemos apoyado entre nosotras” afirmó.

La historiadora Mercedes De Vega Armijo, al participar, reflexionó en torno al aprovechamiento de los obstáculos que ha enfrentado la mujer para convertirlos en punto de partida hacia un mejor desarrollo personal.

“El reto de las mujeres es atrevernos a esculpirnos a nosotras mismas, a atrevernos a ser quien nosotras queremos ser. Vivimos en una lucha permanente entre lo que nos fija en un ambiente cultural, político, familiar social y una tendencia a la transformación” subrayó.

En tanto, la empresaria Irma Valerio Quintero, fundadora de Galerías Irma Valerio, expuso la importancia de que, en un ejercicio de sororidad, se impulse a toda mujer que desee incursionar en cualquier área.

“Ese empoderamiento de las mujeres depende de nosotras mismas, a través de nuestro conocimiento de nuestra superación y generosidad, así como de ir en ayuda y motivación de otras mujeres” destacó.

La periodista Irma Mejía Martínez, por su parte, habló sobre la diferencia que marca tender una red de apoyo a todas las mujeres, a fin de ayudar al alcance de sus objetivos personales y profesionales.

“Para poder salir adelante es importante tener una red de apoyo. La mejor forma de romper paradigmas es acercarse; no debemos ver a los hombres como los grandes enemigos, con sabiduría podemos adentrarnos en temas que pueden ser prohibidos para las mujeres” afirmó.

Finalmente, la directora de la Universidad Autónoma de Durango Campus Zacatecas, Mónica Ley García Flores, señaló que la lucha por la igualdad no constituye una confrontación entre géneros, sino una búsqueda de equidad que, a la fecha, continúa.

“Hay mujeres que no tienen las mismas condiciones de crecimiento, me conmueve y me avergüenza que estemos en la segunda década del 2021 y seguimos luchando por la igualdad, por cada mujer exitosa hay una mujer que está en una tremenda desigualdad” puntualizó.

Las ponentes coincidieron en la importancia de construir redes de apoyo entre mujeres para que todas puedan ejercer sus derechos, desarrollarse, crecer y tener independencia, en el objetivo de empoderar a la mujer, que esté bien informada es clave.

El conversatorio fue transmitido en el canal de Youtube IZAI Zacatecas, en donde podrá ser consultado posteriormente.