Cumplimiento de resoluciones de INAI recobra confianza ciudadana: Julieta del Río

Zacatecas, Zac.- El cumplimiento por parte de los sujetos obligados de las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ante inconformidades que presentan las y los ciudadanos por considerar que se vulneró su derecho a saber, fortalecen la rendición de cuentas y recobran la confianza ciudadana, aseguró Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del Instituto.

De las 264 resoluciones presentadas por la Comisionada del Río y aprobadas en las sesiones del Pleno entre el 12 de enero al 2 de marzo del año en curso, y que han sido notificadas a los sujetos obligados para su cumplimiento, 42 se reportan cumplidas, 3 incumplidas (transcurriendo el plazo para que el sujeto obligado acredite el cumplimiento respectivo), 4 incumplidas con Denuncia ante Órgano Interno de Control, 3 incumplidas con denuncia en elaboración, 5 concluidas por imposibilidad material y 207 en trámite, de acuerdo con datos de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades del Instituto.

La resolución es la determinación que emite el Pleno como resultado de la atención a un medio de impugnación, comúnmente llamado recurso de revisión, que presenta una persona cuando considera que la respuesta que dio un sujeto obligado no fue adecuada, no cumplió con lo que solicitó o simplemente no respondió, explicó la Comisionada del INAI.

De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones pueden tener cinco sentidos:

Confirma, cuando se considera que la respuesta del sujeto obligado es la correcta.

Modifica, cuando se instruye al sujeto obligado a ajustar su respuesta.

Revoca, cuando se considera que el recurrente tiene la razón.

Desecha, cuando un asunto no tiene sustento suficiente para continuar su análisis, por ser extemporáneo o por no actualizar alguno de los supuestos previstos en la ley para su procedencia.

Sobresee, cuando las causas que dieron origen al asunto dejan de existir o si el recurrente se desiste.

La Comisionada Del Río Venegas invitó a la sociedad en general ha hacer valer su derecho a saber y acercarse al INAI, o a los órganos garantes locales según corresponda, para que en caso de considerar que la respuesta no satisface sus necesidades de información, presentar su respectivo recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Pueden dar seguimiento a los recursos presentados por cada uno de los Comisionados del Instituto en la página web del INAI.