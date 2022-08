Los debates deben ser un ejercicio de pluralidad: Ciro Murayama

Zacatecas, Zac.-Debate es cuando las distintas opciones que van a estar en la boleta están frente a frente y la ciudadanía puede contrastar diferentes opciones políticas, afirmó el Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama Rendón.

Los debates son un hecho democrático, agregó, ya que parten del reconocimiento de la pluralidad y en éstos se escuchan diferentes puntos de vista. “No es el candidato frente a sus simpatizantes, sino frente a sus adversarios”.

Al participar en el Foro nacional de experiencias y fortalecimiento en la organización de debates electorales, que se celebra en Aguascalientes, Murayama destacó que los debates electorales deben trascender los soliloquios, es decir; -explicó- monólogos en los que las candidaturas eviten debatir entre ellos.

Por ello, añadió Ciro Murayama, las autoridades electorales deben diseñar reglas de los debates que motiven la discusión y que ningún candidato o candidata sea ignorado.

Asimismo, dijo, es necesario que las autoridades electorales busquen producir un programa de televisión que atraiga a la audiencia y que permita llegar a más ciudadanas y ciudadanos.

El reto, señaló, es garantizar la imparcialidad para evitar lesiones a la confiabilidad del proceso. “En nuestra situación debemos ser más cuidadosos, porque si nos equivocamos en un debate puede haber críticas a la autoridad electoral que se encarga, no sólo de hacer los debates, sino de organizar las elecciones, instalar casillas, capacitar a los ciudadanos, etcétera”.

No obstante lo anterior, el Consejero Murayama destacó que la calidad del debate depende de la calidad de las y los políticos, ya que se pueden diseñar los mejores formatos, las mejores reglas y elementos de producción, pero si las y los candidatos no debaten, estos esfuerzos pueden no ser exitosos: “podemos tener la mejor cancha, pero si los jugadores no se entregan y muestran talento no será un buen partido”.

Asistir o no asistir a los debates

El Consejero Murayama argumentó que cada vez es más común que candidatas y candidatos decidan no asistir a los debates, sobre todo si cuentan con mayores preferencias del electorado.

Concluyó que, si bien las autoridades electorales no tienen facultades para legislar u obligar a las candidaturas a asistir a los debates, “el debate es un hecho democrático y el rehuir al debate es un hecho antidemocrático que puede tener costos”.

El Foro nacional de experiencias y fortalecimiento en la organización de debates electorales, tiene como objetivo promover una reflexión entre los Organismos Públicos Locales y el Instituto Nacional Electoral sobre las experiencias en esta materia, de cara a futuros ejercicios.

Este Foro se celebra en la Universidad Panamericana, campus Aguascalientes, los días 18 y 19 de agosto y está dirigido a consejeras, consejeros y funcionarios de los institutos estatales que hayan participado o participarán en la organización de debates locales en los procesos electorales que tendrán lugar en 2023 y 2024 para que, a través de un espacio de diálogo y reflexión se promueva y fortalezca la celebración de debates.

El evento es organizado por el Instituto Electoral de Tamaulipas, el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes y el Instituto Nacional Electoral.