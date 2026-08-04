Más de mil familias se benefician con programas alimentarios

Enrique Estrada, Zac.- Con el propósito de fortalecer la seguridad alimentaria de las familias zacatecanas, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal, David Monreal Ávila, realizó la entrega de apoyos alimentarios del programa Corazón Contento a cerca de 1 mil familias de los municipios de Tlaltenango, Morelos y Enrique Estrada.

A través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), que preside honoríficamente Sara Hernández de Monreal, se explicó que estos apoyos impulsados como parte de la Agenda del Progreso, se otorgan mediante el esquema “Peso a Peso”, en el que los ayuntamientos participan conjuntamente con el Gobierno de Zacatecas para que las despensas sean entregadas de manera totalmente gratuita a las familias beneficiarias.

El Director General del SEDIF, Víctor Humberto de la Torre Delgado, quien encabezó la entrega de las despensas, informó que las y los beneficiarios de esta jornada pertenecen a las comunidades de Hacienda Nueva, en el municipio de Morelos; Félix U. Gómez, en Enrique Estrada; y Santa Gertrudis, en Tlaltenango.

En Enrique Estrada, acompañado por la Secretaria de Obras Públicas, Mildret Karla Montes Incháurregui, y la Presidenta Municipal de Enrique Estrada, Martha Milagros de Loera Rodríguez, el funcionario estatal explicó que esta es la segunda entrega del año del programa Corazón Contento y anunció que, durante todo el mes de agosto, continuará la distribución de despensas en diversos municipios de la entidad, con el objetivo de llegar a más hogares que requieren este respaldo.

Con estas acciones, el Gobierno de Zacatecas refrenda su compromiso de impulsar programas que contribuyan al bienestar de las familias, fortalezcan la alimentación de los sectores más vulnerables y promuevan una mejor calidad de vida para las y los zacatecanos.