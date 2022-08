El INE aplica la ley a todos los partidos por igual

Zacatecas, Zac.- Las reglas electorales que hoy están vigentes en México pueden ser exageradas o no, pero no las puso el Instituto Nacional Electoral (INE), las pusieron los partidos políticos en el Congreso y tanto el Instituto como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo único que hacen es aplicar esta legislación, explicó el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

“Si no les gusta la ley, pues cámbienla, pero los que pidieron las reglas de hoy son los primeros que ayer las solicitaron y que hoy están quejándose de las mismas”, explicó al término de su participación en el Festival Literario LéaLA en Los Ángeles, California.

Al ser cuestionado sobre las acusaciones que han hecho algunos actores respecto a que el INE censura en redes sociales al solicitar que se bajen contenidos e impone multas de manera imparcial, Córdova Vianello aclaró que en todos los Procedimientos Especiales Sancionadores, como es en estos casos, el Instituto investiga y, eventualmente, de ser procedentes impone medidas cautelares; luego envía el expediente con todo lo que se investiga al TEPJF y es éste el que decide el fondo de los asuntos y determina las sanciones.

“Son reglas buenas o malas que nos han permitido que las elecciones en México sean elecciones equilibradas, equitativas, y que nadie desde cargos en el poder utilice su influencia y sus recursos para incidir en las elecciones. Puede estar bien o estar mal. En Estados Unidos prácticamente no hay reglas electorales, aquí se vale de todo, pero en la política en México no, en México seguimos otro modelo”, señaló el Consejero Presidente.

Aclaró que el discurso de que los sancionados son de un solo partido es falso y sólo busca descalificar a la autoridad electoral.

“Es una campaña sesgada y falaz, porque el INE, en esta materia, ha sancionado a todos los partidos políticos y a todos los actores políticos que han transgredido las normas, a todos. Hemos sancionado al PRI, hemos sancionado al PAN, de todas las fuerzas políticas”, dijo.

El 16 de mayo de 2022, por ejemplo, la Comisión de Quejas emitió medidas cautelares solicitadas por el partido Morena y ordenó al PRI que bajara publicaciones de su cuenta oficial en Twitter, así como de otras cuentas relacionadas con el partido, por presuntamente contener elementos de calumnia.

El 12 de mayo, la misma Comisión de Quejas ordenó al partido Movimiento Ciudadano que bajara de las redes sociales de la candidata a la gubernatura de Oaxaca, Dulce Alejandra García Morán, un promocional con contenido calumnioso. Antes, el 9 de mayo, la Comisión determinó una medida cautelar similar contra la misma candidata.

En las últimas semanas, el INE ha sido acusado de “censurar” y multar a un periodista (Erick Gutiérrez) y a una diputada (Andrea Chávez); sin embargo, en ambos casos la Comisión de Quejas declaró la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas en contra de estas dos personas y fue el TEPJF, al pronunciarse sobre el fondo del caso, el que determinó que sí había Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género e impuso las sanciones.

“Ya basta de estar descalificando a la autoridad electoral con argumentos falaces y diciendo que la autoridad electoral es sesgada. Hay muchos ejemplos en la historia reciente de cómo hemos sancionado a todos los partidos políticos que han transgredido las reglas”, añadió Córdova Vianello.

Buena relación con todos los partidos

El Consejero Presidente destacó ante los medios que mantiene una relación de cercanía con los dirigentes de todos los partidos políticos porque así se lo demanda su quehacer como autoridad electoral.

Ante las filtraciones de conversaciones suyas con el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Córdova Vianello dejó claro que el INE no le hace favores a ningún partido.

“El INE es un facilitador para fortalecer a los partidos políticos. Todas las decisiones del INE se toman en el Consejo General que es un Consejo plural, todas las decisiones están justificadas, y comunicación siempre ha habido, hay y va a seguir habiendo mientras yo sea Presidente del INE con todos los partidos políticos”.

Mencionó que es lamentable que haya quien se escandalice por lo que es muy normal en una democracia y es hasta un deber de una autoridad electoral: mantener una comunicación permanente con todos los partidos políticos, con todas las presidencias de los partidos políticos.

Falso que las y los consejeros tengan una remuneración mayor a la del Presidente de la República

El Consejero Presidente aclaró también que es falso que las y los consejeros del INE tengan una remuneración mayor a la del Presidente de la República, ya que, en primera instancia, la Cámara de Diputados no ha definido cómo se integra la remuneración del primer mandatario del país.

“El artículo 127 de la Constitución dice que ningún funcionario puede tener una remuneración mayor a la del Presidente de la República, pero la remuneración son: el salario, todas las prestaciones económicas, todas las prestaciones materiales y, por cierto, a diferencia del resto de los funcionarios del Estado mexicano, en el INE tenemos prohibido tener otro ingreso. Mi remuneración es menor que la del Presidente porque a mí no me pagan habitación, no me pagan vestuario, no me pagan asistentes personales. Veamos eso y pongámoslo en su justa dimensión”, apuntó.

Además, puntualizó que, en todo caso, no se está incumpliendo la norma, porque la Ley de Remuneraciones, aprobada por las y los diputados, exceptúa de la aplicación del artículo 9 a las y los integrantes del Consejo General.

El proyecto de presupuesto de 2023, como en todos los años, se ha preparado de manera racional, tomando en cuenta el número de electores que participarán en las elecciones locales en el Estado de México y Coahuila, así como el inicio del Procesos Electoral Federal 2023-2024, y tomando en cuenta todas las observaciones del Órgano Interno de Control, explicó.

El Consejero Presidente lamentó el tono de la discusión política y la campaña que, con información falsa, intenta desacreditar a la autoridad electoral.

“Lamento mucho que las y los políticos estén entrando en una lógica de incrementar la polarización cuando yo creo que lo que tiene que ocurrir es crear las condiciones para poder discutir, con las legítimas diferencias que cada quien tiene”, finalizó.