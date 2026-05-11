La imaginación, poderosa herramienta para alcanzar nuestras metas: experto

Esta capacidad humana permite la posibilidad de inspirarnos a alcanzar lo que buscamos, ya que todo proceso empieza en nuestra mente y termina en el mundo exterior

La imaginación es una habilidad humana y herramienta fundamental para alcanzar objetivos personales y profesionales, apuntó el Dr. Arnoldo Téllez López en su conferencia “Establecimiento y logro de metas usando la imaginación inconsciente”, en el VI Congreso Internacional de Psicología que se realizó en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

El experto es Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Doctor en Filosofía de la Psicología, especialista en neuropsicología del sueño e hipnosis clínica y escritor.

El poder de la imaginación

En su exposición, el ponente afirmó que la imaginación constituye una poderosa capacidad de representación mental que permite visualizar metas y activar procesos cognitivos que facilitan su cumplimiento.

“Todo proceso de logro ocurre en dos etapas: primero en la mente, mediante la imaginación y la planificación, y posteriormente en la realidad a través de la acción, el trabajo constante y disciplinado”, sostuvo.

El Dr. Tellez López explicó que la imaginación permite activar áreas del cerebro relacionadas con la creatividad y la planificación, lo que fortalece la capacidad de visualizar escenarios futuros y trazar estrategias para alcanzarlos.

Sin embargo, es apenas una parte del trabajo. Señaló que el éxito se construye a partir de la planeación y la realización de metas claras, ya que las personas exitosas mantienen una orientación constante hacia un objetivo específico y concentran sus esfuerzos de manera sostenida hasta alcanzarlo.

El especialista definió las metas como el resultado final deseado de una acción que se busca lograr en un momento específico del futuro y que exige compromiso, recursos y esfuerzo continuo.

Destacó que uno de los principales obstáculos para cumplirlas es el miedo, el cual provoca inmovilización, dudas, procrastinación y evitación de acciones necesarias para transformar el talento en habilidades concretas.

Asimismo, subrayó que factores como la autoestima, el optimismo, la atención concentrada, la memoria prospectiva y la escritura de metas influyeron de manera positiva en el logro de objetivos.

El Dr. Téllez López también enfatizó la importancia de la persistencia y la pasión, cualidades que permiten mantener el esfuerzo a largo plazo.

También destacó la importancia de construir hábitos exitosos, los cuales comienzan como acciones conscientes y con el tiempo se automatizaron. Explicó que las metas deberían tener significado personal y una estructura clara para convertirse en logros reales.

En este sentido, estableció una progresión en el proceso de cumplimiento “una meta sin fecha límite permanece como una fantasía; una meta con fecha límite se convierte en objetivo; una meta con fecha límite y un plan representa una intención; y una meta con fecha límite, plan y acción sostenida conduce al éxito”, dijo.

“Cuando estas metas incluyen un significado profundo para la persona, el resultado se traduce en plenitud”.

Finalmente, el especialista recomendó estrategias prácticas para fortalecer el logro de metas, como visualizar durante 30 días la superación de los miedos y reescribir los objetivos de forma personal, en presente, positiva, precisa y con pasión.