Lleva Pepe Saldívar programa de pavimentación a Tránsito Pesado, Centro de Guadalupe y Zóquite

Zacatecas, Zac.- Durante la semana pasada el programa de pavimentación que realizan en conjunto los gobiernos de David Monreal y de Pepe Saldívar cubrió diversos puntos del municipio de Guadalupe.

La mezcla de recursos, misma que genera más mezcla de asfalto, se sigue viendo reflejada en mejores calles para el Pueblo Mágico, destacando la semana pasada la pavimentación de la lateral de Tránsito Pesado, a la altura de Protección Civil Municipal.

Asimismo, se concluyó con la pavimentación de la Avenida García Salinas, a la altura donde se reparó la bóveda que sirve de drenaje pluvial y dónde además la Jiapaz instaló una nueva línea de distribución de agua potable.

Además, se llevó a cabo la rehabilitación de la calle Primero de los Deportistas, una de las vialidades principales de la comunidad de Zóquite y que había sido una solicitud por parte de las y los vecinos.

“Seguimos rehabilitando las calles de Guadalupe, el programa de pavimentación conjunto entre el Gobierno de David Monreal y el municipio, sigue dando buenos resultados, proporcionando calles más seguras para las y los guadalupenses”, indicó Pepe Saldívar.

Estas intervenciones se suman a otras ya realizadas como la calle Prolongación San Pedro a la entrada del UNEME de Oncología; Real del Edén, California y Cerro de la Bufa, en Rincón Colonial; Encinos, Durazno y Oyamel de la colonia Arboledas; Primera de la Estación; Cabús y Boleteros de la colonia Ferrocarrileros.

Finalmente, también se pavimentó la carretera en la región rural de Casa Blanca; así como Avenida Barones, Fuentes Renacentistas y calle Zacatecas, estas tres últimas en la colonia las Fuentes.