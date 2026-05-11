Reafirman compromiso con diálogo, conciliación y respeto al marco de derecho

Zacatecas, Zac.- El Gobernador David Monreal Ávila reafirmó el compromiso de la administración estatal con el diálogo, la conciliación y el respeto irrestricto al marco de derecho, al tiempo que reiteró que será garante de las libertades, la libre expresión y la libre manifestación de las y los zacatecanos.

En la Informativa de Zacatecas, el mandatario estatal hizo un llamado enfático a que “nunca se agote el diálogo” y a que prevalezcan siempre la armonía y la conciliación en la sociedad zacatecana, al recordar que la entidad se distingue históricamente por su progresividad, su respeto a las libertades y su tradición democrática.

“Hoy, quiero exhortar a que no se agote nunca el diálogo, por siempre mantener la armonía y la conciliación en una sociedad”, expresó.

El titular del Ejecutivo estatal puntualizó que, frente al futuro inmediato, las y los mexicanos están llamados a defender con altura de miras sus libertades, su soberanía y sus creencias, por lo que las y los servidores públicos deben actuar “con mucha sensatez, con mucha responsabilidad pública y con mucho compromiso hacia nuestro pueblo”.

Agregó que “quienes tenemos la responsabilidad de gobernar tenemos que hacerlo siempre apegados al marco de derecho y buscar siempre que se privilegie la seguridad de la gente, de unos y de otros”.

El mandatario estatal, David Monreal Ávila, enfatizó que desde el inicio de su mandato ha imperado el principio de salvaguardar la seguridad y el patrimonio de las personas, y aseguró que ésa será la línea de conducta que continuará rigiendo a su administración, “somos garantes de los derechos, de las libertades, de la libre expresión, de la libre manifestación, y así lo hemos honrado y lo hemos acreditado”.

“Vamos a seguir siempre privilegiando el diálogo, la conciliación, siempre apegados al marco de derecho”, señaló.

Acompañamiento estatal a productores



El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, expuso que, de acuerdo con datos oficiales de Alimentación para el Bienestar con corte al 6 de mayo, en Zacatecas se han acopiado 97 mil 950 toneladas de frijol, en beneficio de 12 mil 435 pequeñas y pequeños productores, lo que representa el 56.4 por ciento de todo el acopio nacional, una cifra histórica gestionada por el Gobernador David Monreal Ávila.

Recordó que el 29 de marzo se firmó un convenio entre representantes del Gobierno de Zacatecas y de un grupo de productores, en el que la administración estatal asumió el papel de intermediario y creó una comisión de acompañamiento que dio seguimiento puntual al cumplimiento de los acuerdos.

Conforme a la información oficial proporcionada por la dependencia federal, a finales de marzo se brindó atención a 441 productores de este grupo, y no a 300 como se planteó originalmente, con quienes se concretó el acopio de 1 mil 950 toneladas, por encima de las 1 mil 500 toneladas inicialmente solicitadas.

“Vamos a insistir en el diálogo, pero también condenamos cualquier acción violenta, provenga de donde provenga”, expresó el Secretario General de Gobierno, quien reiteró que se mantendrá el acompañamiento a las y los productores frente a Alimentación para el Bienestar.

Solidaridad y respeto



El Subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, Ginés Jaime Ruiz García, dirigió un mensaje de solidaridad y respeto a las familias, madres, padres y jóvenes que vivieron con preocupación los acontecimientos del sábado, y reiteró que el operativo se realizó con apego a la ley, los protocolos establecidos y con la presencia permanente de personal de la Fiscalía de Derechos Humanos para documentar y dar certeza a la actuación de los elementos.

“Jamás existió la intención de vulnerar derechos ni de actuar fuera de la ley. Portar un uniforme y ejercer una responsabilidad pública exige carácter, pero también sensibilidad y empatía, y cualquier exceso, venga de donde venga, debe investigarse”, afirmó.

Informó que se ha iniciado una evaluación interna para fortalecer los mecanismos de actuación de la corporación y asegurar que, en cualquier intervención futura, prevalezcan la prudencia, el diálogo, la contención y el respeto absoluto a los derechos humanos.

“Hoy, más que nunca, necesitamos bajar la confrontación y privilegiar el entendimiento, la sociedad espera autoridades firmes, sí, pero también humanas, autoridades capaces de escuchar, de corregir y de actuar con responsabilidad”, señaló Ginés Jaime Ruiz.