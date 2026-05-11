Reporta Zacatecas 58 casos importados de sarampión en 2026

Zacatecas, Zac.- Acorde al compromiso del Gobernador David Monreal Ávila, de brindar información de manera oportuna y clara sobre el panorama de salud en la entidad, la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), da a conocer que hasta el momento se han detectado 58 casos de sarampión.

Los contagios han sido, en su totalidad importados, en pacientes provenientes del estado de Durango, cuya detección ha sido en los municipios de Villa de Cos y Fresnillo, de los que se han derivado tres decesos.

Personal de la SSZ, en conjunto con otras dependencias que integran el sector salud, mantienen acciones intensivas en esa región del territorio zacatecano con actividades como vacunación, pruebas para casos sospechosos, así como consejería acerca de este padecimiento.