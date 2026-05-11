Mega marcha contra la represión

Visión y percepción

Los acontecimientos del pasado sábado 9 de mayo han provocado gran malestar entre la población, por la forma en cómo fueron replegados un grupo de productores de frijol, cuando intentaban llegar al Multiforo de la feria.

Varios de ellos, incluidos estudiantes universitarios y docentes jubiladas, también de la UAZ, fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal y de la FRIZ, en lo que señalaron actos de represión.

El operativo que se implementó en la parte trasera del Multiforo -justo afuera de la Preparatoria número 2 de la UAZ-, fue para contener la manifestación de los campesinos, quienes ya habían anunciado que llegarían hasta allá, incluida su maquinaria.

La forma en que fueron contenidos y luego reprimidos, hasta llegar a la detención de13 personas, provocó que llegaran hasta ese lugar, integrantes de varios sindicatos; SPAUAZ, Sección 34 y Sección 58 del SNTE; agrupaciones feministas, un grupo de mineros y otros más.

Durante estos hechos, los elementos policiacos detuvieron con lujo de violencia a varias personas. Varias compañeras y compañeros de los medios de comunicación dieron cuenta de ello, arriesgándose, incluso, a ser agredidos durante la protesta.

De inmediato comenzaron a circular videos en redes sociales, que fueron compartidos una y otra vez, vistos por miles de personas, mostrando la forma en cómo fueron detenidas estas personas y generando un gran enojo social.

Todo derivó del malestar de los productores zacatecanos, quienes llegaron al Congreso del Estado (entre semana), exigiendo a los diputados que intervinieran para que les cumplieran con el acopio de frijol, a que se había comprometido el gobierno federal, específicamente Alimentación para el Bienestar.

Increparon a varios diputados locales, entre ellos Chuy Padilla, Carlos Peña y Alfredo Femat. Muy molestos los acusaron de incumplir con el apoyo al que se comprometieron, de ser interlocutores ante las autoridades federales, para que les recibieron su producto al precio acordado.

Luego de los acontecimientos que se presentaron cerca de prepa 2; la represión de que fueron objeto, según sus testimonios, se realizó una reunión para determinar marchar el lunes 11 de mayo, desde Ingeniería hasta llegar a la Plaza de Armas.

La exigencia principal, exigir alto a la represión contra los productores, contra los universitarios, respeto y justicia.

En el transcurso de la madrugada, todos los detenidos (que fueron llevados al edificio de la fiscalía) fueron liberados.

* Salvador del Hoyo.

* Periodista