Contradice Chema González a Alma Dávila; si votó a favor de disminuir periodo de sesiones

Zacatecas, Zac.- “No entendería su acusación cuando ella votó a favor, en el diario de los debates esta todo, por supuesto que votó a favor. Los 30 votamos a favor de esta iniciativa” declaró el diputado local por la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y coordinador de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRIyCP) de la LXIII Legislatura, José María González Nava, luego de las declaraciones de la diputada de Morena, Alma Dávila Luévano referentes a que votó en contra de la reforma constitucional para reducir los dos períodos ordinarios de sesiones de 5 a 4 meses cada uno y exhortar también a los 58 cabildos del estado hacerlo en negativo.

El martes pasado, respaldada por representantes de varias organizaciones civiles de la entidad, la legisladora Dávila Luévano se manifestó en contra dicha reforma constitucional, pues afirmó que con la aprobación de la misma, el trabajo del pleno se reducirá a 64 sesiones durante 32 semanas al año, es decir, que realizarían 20% menos las asambleas legislativas ordinarias, por lo cual, hizo un extrañamiento a los y las diputadas que aprobaron la iniciativa de decreto el 19 de diciembre pasado, presentada por los integrantes de la CRIyCP representada por todas las fracciones parlamentarias a través de sus coordinadores en el Congreso del local, y sugirió que el trasfondo de la reforma es que los diputados utilicen los recesos legislativos con fines electorales en sus distritos.

El diputado González Nava por su parte, luego de contradecir lo expresado por la diputada de Morena, comentó que los diputados requieren de más tiempo para poder técnicamente sacar el trabajo legislativo, pues considera que vale más la calidad que la cantidad de las iniciativas.

Ejemplificó la dinámica de trabajo del Congreso del estado de Guanajuato, donde sesionan 4 meses, una vez por semana, con horario determinado de las 11 a 14:00 horas y abordan los puntos que se alcancen a tocar.

Sin embargo, agregó, “Guanajuato no porque tengan esos tiempos, quiere decir que no tienen producción legislativa, al contrario tienen muchísima producción legislativa, tan es así que han hecho convenios con la Cámara federal para que algunos productos de ellos, los pueda implementar el Congreso Federal. Nosotros acabamos de firmar un convenio, donde nos acaban de regalar un software, para poder implementarlo aquí en Zacatecas”.

Además señaló que con la reforma constitucional, “pretendemos con esto tener también la posibilidad de estar en los distritos cada uno de nosotros, porque en mi caso, gran parte de las iniciativas que yo he metido son a petición de la gente”.

Aunado a lo anterior, afirmó que esta reforma les permitirá ser más eficientes en su trabajo porque, “todas las comisiones tenemos rezagos, en todas, no es una cuestión de yo no tengo. Sí, en todas tenemos rezagos, inclusive de legislaturas anteriores. Entonces este tiempo de receso es obviamente para sacar todos estos pendientes que tenemos para poder estar subiendo todos los dictámenes, a inicio del periodo ordinario”.

Para concluir, dijo que los 58 cabildos del estado tienen como plazo sólo este mes para emitir su voto a favor o en contra de esta reforma constitucional y se requiere de la aprobación de 38 como mínimo, para que entre en vigencia este Decreto, porque el período ordinario de sesiones inicia a partir del primero de febrero de este año.