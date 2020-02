Presentarán este viernes terna para Issstezac

Zacatecas, Zac.- Es el momento oportuno para que todos los que intervienen en política puedan asumir la responsabilidad y vayamos a las modificaciones que sean necesarias en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), manifestó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila.

Refirió, tras la supuesta renuncia del director general del Instituto, Francisco Javier Martínez Muñoz, la designación de su sucesor es un proceso que debe llevarse a cabo a través de una propuesta de terna a la Junta Directiva y que se ponga a consideración del gobernador, pero adelantó que para este viernes está citada dicha Junta Directiva, por lo que podría ser este mismo viernes cuando pudiera proponerse la terna al mandatario estatal.

Agregó el secretario que la auditoría anunciada por el titular del Poder Ejecutivo estatal, Alejandro Tello Cristerna, también aplicaría al saliente director, en todas las decisiones que tomó, lo mismo que a las administraciones anteriores.

“Necesitamos identificar cuán fue el problema y dónde se generó esta condición económica tan compleja que tenemos hoy, sobre todo echar mano de las decisiones que podamos tomar para que esto funcione nuevamente”, dijo.

No descartó la posibilidad de que se lleve a cabo una auditoría externa al instituto de pensiones, como lo había propuesto una diputada local. “Hemos pedido que sea la propia Auditoría Superior del Estado (ASE) como órgano fiscalizador, por disposición constitucional, quien lleve a cabo esta verificación no solo de la cuenta pública de este año, sino de todos los ejercicios de años anteriores que ha venido arrastrando el instituto y que sea un análisis que nos dé una orientación suficiente para tomar las decisiones y reformas que se tengan que llevar a cabo, pero no tendríamos ningún inconveniente en que se haga una auditoría externa”.

Sobre la anunciada reingeniería del instituto de pensiones, sostuvo Salas Dávila que se llevan a efecto pláticas con la Junta Directiva para lograr generar cambios inmediatos en la estructura organizacional.

“Vamos a establecer una mesa constante de análisis del esquema actual de pensiones y jubilaciones a la luz de las transformaciones a nivel nacional; es quizá el único instituto a nivel país que cuenta con un esquema doble de jubilación y pensión, lo que otorga el instituto y lo que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y no se han podido homologar los esquemas de aportaciones.

Los subsistemas educativos aportan bajo un concepto y los demás trabajadores bajo otro concepto, además de que no todos están cotizando al Issstezac, de manera que hay un sinnúmero de reflexiones que tendremos que hacer para poner en marcha de inmediato esta mesa que pueda dar como resultado una reforma que le dé viabilidad al organismo a 10 o 15 años, por lo menos”.