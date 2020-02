Tuzas UAZ pierde en penales

Zacatecas, Zac.- A pesar de haber tenido más y mejores oportunidades de gol e incluso regresar de una desventaja de dos anotaciones, las Tuzas de la UAZ únicamente rescataron un punto de su compromiso correspondiente a la fecha 6 del Campeonato Universitario de futbol Telmex Telcel tras empatar 2-2 con ITESO y caer en la serie de penales con sede en la Unidad Deportiva Norte.

Y es que si bien desde el primer tiempo la escuadra dirigidas por Miguel Ángel Moreno creó las suficientes aproximaciones para haberse adelantado en la pizarra, la contundencia simplemente no apareció, y en la segunda mitad, aunque lograron la paridad en los cartones, no fue suficiente para quedarse con las tres unidades, lo que obligó a repartir el punto extra mediante la tanda de penales, instancia en donde la UAZ no pudo cristalizar la remontada.

Desde el principio, fueron las zacatecanas quienes propusieron el trámite del partido y generaron a través de la velocidad de Paulina Martínez la mayor parte de sus aproximaciones, sin embargo, no pudieron reflejarlo en el marcador, en algunas ocasiones por mandar tiros sin mucha potencia y en otros por desvíos oportunos de la guardameta tapatía.

Por desgracia para la causa local, al minuto 16, cayó el primer tanto del ITESO en una jugada a balón parado que firmó Natalia medina tras un mal despeje de la portera tuza, y al 34 de tiempo corrido, un contragolpe de las jaliscienses se convirtió en el 2-0 que complicaba el panorama de las auriazules.

Fue al complemento y con las modificaciones luego de ingresar a Saraí Cordero que la máxima casa de estudios en Zacatecas pudo reaccionar con goles y al 50 Paulina Martínez marcó el 2-1 mediante un cabezazo que se fue al rincón e hizo imposible la estirada de la portera visitante, mientras que, 10 minutos después, ella misma se encargó de poner el 2-2 con la misma fórmula del testarazo pegado al poste.

Después de ello, las zacatecanas tuvieron todavía algunas jugadas interesantes que pudieron significar el gol de la ventaja, pero no pudieron concretarlo y fueron a los tiros desde los doce pasos.

En esa tanda, Diana Vaquera no pudo anotar su penal para las tuzas y al no errar ninguno de sus intentos, ITESO se quedó con el punto de desempate.

Así, las Tuzas llegarán a 10 puntos en 6 compromisos y subirán momentáneamente al tercer lugar del gripo 2, mientras que ITESO brincará a 12 en mismo número de partidos para continuar como sublíderes, a la espera del partido entre Leonas negras y Tec. de Monterrey Campus Guadalajara.