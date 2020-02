La CDHEZ capacitará a estudiantes y docentes de CETIs y CBTIs

Zacatecas, Zac.- En el marco de la Firma del Convenio de Colaboración entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIS), se capacitarán a 7 mil 33 estudiantes y docentes de los 9 planteles de los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) y los Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) en la entidad.

Durante su intervención, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ, reconoció la disposición para la firma del Convenio de Colaboración entre ambas instituciones, el cual tiene por objeto la promoción, difusión, estudio y divulgación de los derechos humanos entre la población estudiantil, el personal docente y administrativo, a través de diversas actividades que fomenten una cultura de respeto a los derechos humanos de la comunidad escolar.

Explicó que con este convenio se impulsará el programa de Promotores Juveniles de Derechos Humanos y las Salas de Justicia Restaurativa, en donde los jóvenes de bachillerato impulsarán la promoción y difusión de la cultura de derechos humanos, cultura de la legalidad, cultura de la paz, derecho a la igualdad y la no discriminación; así como la prevención de la violencia escolar y particularmente el acoso escolar, la prevención del embarazo en adolecentes y la prevención de la trata de personas.

Domínguez Campos resaltó la importancia de las salas de justicia restaurativa, como un modelo en el que se trabaja para resolver conflictos a través de la mediación y la conciliación, en donde participan los maestros, alumnos, padres de familia y todos los involucrados, para resolver las problemáticas como el acoso escolar, la discriminación y algún otro tipo de situación que se genere en cada uno de los planteles educativos, mismos que si no son atendidos a tiempo, pueden terminar en una situación grave.

Enfatizó la necesidad de que los directivos, docentes y administrativos protejan y garanticen el derecho a la educación, a la vida, a la seguridad, y así como el resguardo de la integridad personal y psicológica de los jóvenes que se encuentran bajo su resguardo, por lo que es necesario que conozcan sus marcos normativos con una perspectiva en derechos humanos.

Ante ello, la Presidenta de la CDHEZ resaltó que las instituciones educativas en su conjunto, deben de establecer las medidas y los protocolos para prevenir violaciones a derechos humanos, las cuales pueden trascender a responsabilidades penal o civil, por ello es necesario que se conozcan cuáles son las obligaciones que establece la norma, y constituir los mecanismos a seguir, para prevenir cualquier situación que los lleve a tener una responsabilidad mayor.

Por su parte, la Mtra. Altagracia Patricia Félix Navia, Comisionada Responsable de la UEMSTIS, mencionó que la firma de este convenio con los Directores de los CBTis y CETis del estado y la CDHEZ, consolida la posibilidad de sensibilizar y capacitar para la promoción de los derechos y libertades fundamentales, así como los principios y valores de legalidad, igualdad, honestidad y solidaridad, con el objetivo de generar un ambiente escolar seguro.

Félix Navia agradeció la Dra. Ma. de la Luz Domínguez, por la oportunidad que se les brinda a la institución que representa, para que los jóvenes que en ella estudian, sean parte de los Jóvenes Promotores de Derechos Humanos, y se comprometió a que estarán puntuales a su orientación y asesoría, encaminando sus esfuerzos y voluntad a la defensa de los derechos humanos, con honestidad y transparencia.

Indicó que la UEMSTIS cuenta a nivel nacional con 456 planteles, en los que se atiende a 611 mil 375 alumnos y cuenta con 4 mil 83 docentes; en el caso de Zacatecas se cuenta con 9 planteles, de los cuales cuatro de ellos son Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad, teniendo una población total de 6 mil 665 alumnos y 368 docentes, estructura que será capacitada para concientizarla en materia de derechos humanos.

En el evento se contó con la presencia del C.P. Juan Manuel Magallanes Vega, Director del CBTIS No. 1 de Fresnillo; la C.P. Araceli Cato Carrillo, Directora del CBTIS No. 23 de Zacatecas; Mtra. Zita Isela García Monreal, Directora del CBTIS No. 104 de Sombrererte; L.A.E. Elmer Mauricio Pérez, Director del CBTIS No. 141 de Juan Aldama; Lic. Armando Chávez Valenzuela, Director del CBTIS No. 215 de Loreto; Lic. María del Rosario Núñez Sánchez, Directora del CBTIS No. 221 de Concepción del Oro; Ing. Eddie Osciel Maldonado Espriella, Director del CETIS No. 113 de Guadalupe; Lic. Alma Araceli Ávila Cortes, Directora del CETIS No. 114 de Jerez; y el Mtro. Alfredo Cantú González, Director del CETIS No. 147 de Jalpa, quienes suscribieron el convenio de colaboración.