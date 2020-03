Aplicarán nuevas tarifas del agua en próximo recibo

Zacatecas, Zac.- El Alcalde capitalino, Ulises Mejía Haro, manifestó que probablemente este mes de marzo, se aplicarán las nuevas tarifas por consumo de agua potable, aprobadas este lunes por el Consejo Directivo de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (Jiapaz) para los usuarios de los municipios de Guadalupe, Vetagrande, Morelos y Zacatecas.

Estas tarifas se encuentran en un rango de consumo de 5 mil a 10 mil litros mensuales, las tarifas bajarán de 178 a 140 pesos en el caso del uso Doméstico I y II; de 271 a 213 pesos para el uso Doméstico III; y de 377 a 245 pesos para uso Comercial, sector en el que se puso especial énfasis para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES).

El también presidente del Consejo Directivo de la (Jiapaz), dijo que dichas tarifas, se aplicarán luego de “la firma del acta directamente en Jiapaz, esperar a que se publique en el Periódico Oficial, me imagino que entrarán en vigor a partir del siguiente recibo, que será en marzo”, agregó

Mejía Haro, respecto a las acciones legales que anunció el Alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, al no lograr revertir el incremento a la tarifa del agua potable, impuesta por el Consejo Directivo de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (Jiapaz) para este año, expresó “que respeta cualquier decisión que haga su homólogo.

“No estamos en ninguna ilegalidad puesto que el hecho de que se publique en el Periódico Oficial ya es un acto jurídico, claro hay inconformidad, la cual atendimos revirtiendo estos incrementos, ya no son las tarifas actuales del 2020, ya se revirtieron, ya hay tarifas preferenciales y eso es un gran consenso que se realizó con la ciudadanía, con los expertos, con los integrantes de este Consejo Directivo de la Jiapaz” apuntó Mejía Haro.

El presidente de Zacatecas, refirió además que “para mí hubiese sido muy sencillo que no se cobrará nada, pues es un derecho humano, pero cómo ponemos en operación los nuevos 12 pozos que se tienen y no se tenían en el 2019, pues son pozos nuevos que se empezaron a echar andar a finales de 2019”.

Más adelante, el Edil capitalino, luego de manifestar que el cobro de estas tarifas preferenciales, implica un decremento para Jiapaz de 14 millones de pesos, dijo que se propuso la firma de una carta de intención al programa Proagua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en concurrencia con la Secretaría del Medio Ambiente y gobierno del estado con la finalidad de generar un apoyo de 6.5 millones de pesos para la sustitución de tuberías.

Con esta propuesta, el municipio de Guadalupe, también se beneficiaría, sin embargo, al no sumarse a este acuerdo el presidente Julio Cesar Chávez Padilla, el Alcalde capitalino, expresó “yo estoy pensando en su momento, el municipio de Guadalupe va a tener también que apostarle a la sustitución de las tuberías a multiplicar el recurso, es un tema meramente matemático si tienes 4 millones de pesos y el poder convenirlo con otras instancias de gobierno te da 6.5 millones de pesos la lógica te se dice que cada peso que metas se convierte en dos o tres es la vía correcta”.

Mejía Haro, para finalizar dijo “hoy gracias al respeto a la buena gestión de todos, aquí no es que haya ganado la propuesta de tu servidor, no buscamos triunfalistas, aquí siempre vamos a buscar que quien triunfe sea la ciudadanía, que triunfe por dos vías uno, que no se vea afectada en sus bolsillos con pagos excesivos, y dos, que cuando menos continúe lo que está recibiendo del vital líquido actualmente y que le apostemos paso a paso a que vayamos teniendo tandeos menos prolongados, a estar sustituyendo las tuberías, arreglando los problemas que si no los atiendes desde hoy, el día de mañana va a salir caro”.