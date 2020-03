Actuó Jiapaz de acuerdo a la norma: De León Mojarro

Zacatecas, Zac.-Benjamín de León Mojarro, director general de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (Jiapaz), expuso que “en el ámbito legal cualquier iniciativa se debe plantear y en ese ámbito corresponde a tribunales resolver la situación jurídica correspondiente”.

En este caso la Jiapaz actuó de acuerdo con toda la norma, agregó, al referirse a la medida legal que formulará el presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, en relación al aumento en el costo de las tarifas de agua potable.

“Se actuó de acuerdo a la ley y hay un estudio técnico justificativo para la actualización de las tarifas, autorizada en los artículos 68 y 67 de la Ley de los Sistemas de Agua Potable, así como el derecho en el artículo cuarto constitucional que establece que el derecho humano lo garantiza el Estado.

La ley divide y distribuye las tareas entre el gobierno federal, estatales y municipales y dicta la forma de participación de la ciudadanía. Esa forma de participación ciudadana es mediante el pago de tarifas que cubran los costos de producción, “exactamente lo que está planteando la Jiapaz, una necesidad sentida que va dirigida a asegurar el servicio de agua en todos los hogares”.

Ante el comentario del alcalde de Morelos, Eduardo Duque Torres, en el sentido de que más que una actualización para la ciudadanía era una disputa entre los alcaldes de Zacatecas y Guadalupe, dijo de León Mojarro que “seguramente él así percibió; yo pienso que las exposiciones tanto del presidente de Guadalupe como el de Zacatecas obedecen a una convicción personal o grupal que ellos tienen y hasta ahí lo percibí yo”.

Además, dijo el director del organismo operador del agua señaló que “en caso de que los recibos o consumos estén fuera del rango promedio usual que las personas conocen y Jiapaz conoce, basta con que se acerquen a la Jiapaz para hacer las aclaraciones correspondientes, los ajustes”.

De esta manera es como se procede en el organismo, mismo que tiene módulos de atención en todas las oficinas, Zacatecas, Guadalupe, Tacoaleche y Morelos.

En cuanto a su opinión personal referente a la reunión de trabajo de este lunes con los alcaldes y junta directiva del organismo, dijo que “fue una estrategia de participación del presidente de Guadalupe, que no era necesaria, en mi opinión, porque el consejo directivo de la Jiapaz está compuesto y es un órgano colegiado que no necesita de la participación de aplausos ni apoyos de esa forma y magnitud.

Yo vi a compañeros que son de localidades de Guadalupe donde no se entrega agua potable por parte de Jiapaz, de manera que no veía yo ninguna justificación para que esas personas estuvieran reclamándole a la Jiapaz algo que no obtienen del organismo, pues no obtienen el servicio”.