Cuidará Sutsemop que bases que dé el gobernador sean justas

Zacatecas, Zac.-Miguel Ángel Toribio, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), informó que para negociar el incremento salariar de las y los sindicalizados, así como para abordar el tema de la asignación de las 950 plazas para trabajadores, solicitó una audiencia a los titules de la Secretaría de Administración, Víctor Rentería López, Secretaria de Finanzas, Jorge Miranda Castro y de la secretaria General de Gobierno, Jehú Salas Dávila.

“Estoy en espera de que me la confirmen, pero mañana (miércoles) se espera tener una reunión de trabajo para ver el tema de las reglas que se llevarán en el otorgamiento de las bases, pero repito son dos temas muy diferentes, espero que mañana mismo me den fecha el Secretario de Administración para que se instale la mesa negociadora, donde estará una comisión del comité ejecutivo y secretarios seccionales”

Afirmó que el Sutsemop vigilará que las 950 plazas sean otorgadas a los trabajadores y que efectivamente sea por justicia laboral, “vamos a estar atentos, siempre he dicho, que quiero estar ahí como secretario general del sindicato para ver las reglas del juego, porque entiendo que la base la otorga el patrón,pero al final de cuenta nosotros los sindicalizados. También quiero ver, a quién voy a sindicalizar, porque yo no voy a sindicalizar a gente que no tenga un perfil que nosotros estemos de acuerdo, por eso creo que lo más sano para todos, es que nos sentemos en una mesa, veamos las reglas y conjuntamente podamos dar paso a la basificación”

Puntualizó que de acuerdo a la reglamentación vigente, al Sutsemop le corresponden un 50 por ciento y el restante 50 a gobierno del estado, del otorgamiento de las bases, “pero insisto, si las hacemos conjuntamente, espero que todo salga en orden”,

El Secretario general del Sutsemop en torno al incremento salarial para las y los trabajadores, dijo que “nosotros en el congreso estatal se autorizó por parte de los delegados un pliego petitorio una petición del 8%, pero voy a una mesa de negociación al final de cuentas sé que el discurso es que no hay un recurso para el otorgamiento al incremento, pero yo le he insistido al Gobernador,(Alejandro Tello) le he insistido al secretario de administración y al secretario de finanzas, que nos sentemos, que platiquemos y quenos respalden, ojalá las cosas se den para que pueda haber un incremento a mis compañeros trabajadores o porque lo merecen y es necesario”

Como sindicato dijo finalmente están de acuerdo con la auditoría al Issstezac, “la avalamos, de hecho estamos de acuerdo en que salga lo que tenga que salir y poner orden dentro del Issstezac”.