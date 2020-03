Niñas y Mujeres reciben más de la mitad del presupuesto de programas para Bienestar: AMLO

Zacatecas, Zac.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su simpatía por las causas de las mujeres y el compromiso del Gobierno de México por garantizarles condiciones de justicia e igualdad. Además, manifestó su rechazo a la violencia, la discriminación, el racismo y el machismo y dijo que, con acciones concretas, su administración ha incorporado a las mujeres en el presupuesto federal en condiciones más equitativas.

Junto a la secretaria de Gobernación, Olga Cordero Sánchez; la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González; la secretaria del Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde; la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, y la delegada de Programas para el Desarrollo en Zacatecas, Verónica Díaz Robles, el titular del Ejecutivo resaltó la trascendencia de las mujeres en la vida de país por lo que para el Gobierno de México es fundamental generar condiciones de equidad y de justicia para todas.

En el acto, en el que también estuvieron el gobernador Alejandro Tello Cristerna; el presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, y las representantes de Zacatecas en el Senado de la República, Claudia Anaya Mota y Soledad Luévano Cantú, el Presidente informó que, a nivel nacional, 21 millones de personas reciben un apoyo directo de los programas para el Bienestar, y de ellas, 12 millones 600 mil son mujeres, es decir el 60 por ciento de los beneficiarios.

En ese tenor, dijo que 185 mil millones, de los 310 mil millones de pesos que se distribuyen por medio de los Programas para el Bienestar, llegan a niñas, mujeres y adultas mayores inscritas en los esquemas de Becas “Benito Juárez”, Pensión para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad; Niños y Niñas hijos de Madres Trabajadoras; Producción para el Bienestar, Precios de Garantía, entre otros.

En tanto que, hay siete mujeres que forman parte del gabinete presidencial y otras que participan a nivel directivo, por lo que México ocupa el lugar 16 en el mundo de mujeres con cargo ministerial. Además, manifestó su compromiso por incorporar a más mujeres en su administración.

El Presidente dijo que la lucha por los derechos de las mujeres tiene como eje principal la igualdad social y aseveró que “con hechos hemos demostrado, y lo seguiremos haciendo, que somos simpatizantes de la causa de las mujeres. Y en general de la justicia para todos los seres humanos. Estoy a favor de las causas de las mujeres, pero no quiero la separación de hombres y mujeres. Es la lucha de las mujeres y los hombres”.

Por ello dijo estar en contra del machismo, del clasismo, del racismo y del machismo, “que nadie se confunda o quiera manipular: la violencia en contra de las niñas y las mujeres es incompatible. No es compatible con nuestros ideales, no lo queremos ni lo vamos a permitir”.

Agregó que el gobierno de la Cuarta Transformación se ocupa de combatir la violencia atacando sus causas y sus efectos y, por convicción, es partidario de la democracia, las libertades y la no violencia, pues la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.



Asimismo, el Presidente se comprometió a regresar en breve al municipio de Fresnillo a la inauguración del Hospital de la Mujer que, según informó el gobernador Alejandro Tello Cristerna, gracias al acuerdo con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), será el más moderno y equipado del estado y atenderá a 235 mil mujeres de la zona norte con una inversión de 347 millones de pesos para infraestructura y 256 millones de pesos para su operación anual.

En su participación, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó que el Gobierno reconoce los problemas de violencia que sufren las mujeres “y quiero decirles a todas que no estamos solas; contamos con todo el apoyo de la fuerza del Estado, del gobierno, del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Las y los funcionarios tenemos claro el problema; no lo desdeñamos, no volteamos la mirada hacia otro lado, enfrentamos el problema de la única forma: con acciones”.

Sostuvo que la violencia contra las mujeres no va a quedar impune y dijo que, junto a las luchadoras sociales, se trabaja en una causa común “por erradicar la violencia contra nosotras”. Agregó que las víctimas serán la parte central de las acciones gubernamentales y enfatizó que sólo con la participación de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión se podrán romper los factores asimétricos del poder y patrones machistas que reproducen la violencia.

Por su parte, la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, dijo que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer visibiliza la participación de las mujeres en la vida económica y social, así como el sentido humanista que desarrollan para sacar adelante a sus familias.

Apuntó que, en Zacatecas, el 52 por ciento del Padrón Único de los programas para el Bienestar está conformado por mujeres y el 60 por ciento de los Servidores de la Nación son mujeres, y son ellas quienes administran sus apoyos y becas para mejorar el bienestar de sus familias.

Agregó que, a más de un año de caminar por todo el territorio estatal, ha constatado la fortaleza de las mujeres zacatecanas que son beneficiarias de los programas para el Bienestar: de las niñas y las jóvenes que comparten su beca con sus madres; de la adulta mayor que administra su pensión para mejorar su vida; de las madres de familia que cuidan a sus hijos con discapacidad y los sacan adelante.

Por su parte, Nadine Gasman, directora de Inmujeres, refirió que, en el camino a la transformación del país, las mujeres son tomadas en cuenta por el Gobierno de México y en el marco de la movilización social y del cambio político que inició hace un año, se derriban estructuras y formas de hacer política que se habían normalizado como la corrupción y la discriminación.

En tanto que el gobernador, Alejandro Tello Cristerna, refrendó su voluntad y determinación para trabajar hombro con hombro con el Presidente Andrés Manuel López Obrador” para que a Fresnillo y a Zacatecas les vaya bien”. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, llamó a tomar conciencia sobre el derecho a la igualdad y la necesidad de garantizar seguridad y justicia a las mujeres en todos los ámbitos.