México ya experimenta el contagio comunitario

Zacatecas, Zac.-Seguramente, en el país ya existen casos de personas con Covid-19 sin tener antecedentes de viaje a alguno de los países donde se han presentado brotes, es decir, a muchos de ellos ya no se les puede seguir la pista de dónde adquirieron el virus, por lo que ya podemos decir que tenemos un contagio comunitario que irá creciendo cada semana, y aunque no se puede evitar el contagio, sí podemos reducir el impacto de la enfermedad y “achatar la curva”, dijo en entrevista Susana López Charretón, investigadora adscrita al Instituto de Biotecnología de la UNAM.

La especialista en virología explicó que de acuerdo a lo que se ha visto en otros países, “primero se empiezan a detectar casos importados, gente que viene de los países que ya tenían la infección o que tuvieron contacto con alguien enfermo, después sigue el contagio comunitario, una persona que no es detectada puede empezar a contagiar a otras a su alrededor y estas personas pueden infectar a otras, ya no podemos encontrar quién fue la fuente original y si no atendemos las medidas de control, el registro de casos puede derivar en escenarios catastróficos como el de Italia”.

En muchos países vimos que después de un tiempo silente, en donde hay pocos positivos, de pronto hay una pendiente pronunciada, esa es la señal más clara de que ya hay casos comunitarios y la consecuencia es que aumenta el número de enfermos, la demanda de camas de hospital, de médicos y la demanda de equipo de terapia intensiva y de respiradores, en los casos más severos.

La también integrante de la Academia Mexicana de Ciencias sostuvo que “es difícil contener el contagio, pero siguiendo las medidas de prevención sí podría ser más lento, por eso es muy importante seguir las medidas de contención de contacto social y de contención de enfermos, así la distribución de la enfermedad va a ser menos abrupta y podremos tener una distribución a lo largo del tiempo para dar tiempo de respuesta al sistema de salud, a las distintas situaciones”.

Si los casos aparecen de manera más lenta, el número de enfermos podrán ser atendidos y curados, se desocuparan camas y se podrá disminuir el número de fallecimientos, añadió.

Cómo se aísla una persona en caso de contagio

Si tenemos un enfermo de Covid-19 en casa tenemos que procurar que esté aislado, las cosas que toca se deben limpiar con agua y jabón, si usa papel desechable para limpiarse la nariz, se tira en un bote de basura con tapa; el virus no vuela, no tenemos que poner a una persona enferma en un lugar sin acceso a nada y nadie, simplemente mantener limpias las cosas que toca, lavar las superficies por donde está, no tener contacto físico, no abrazarlo, no besarlo, no tocarlo, por un rato, no estigmatizarlo, tenemos que atenderlo y cuidarlo.

“El uso de tapabocas en estos casos es necesario, sólo cuando la persona enferma convive con otras que lo están atendiendo, las personas que están sanas realmente no necesitan tapabocas, no los va a proteger de la infección y da una falsa sensación de protección, creemos que el tapabocas es un escudo que nos está protegiendo y nos hace olvidarnos de las otras medias, principalmente el de lavarnos las manos y evitar tocarnos la cara”, subrayó López Charretón.

Las medidas

“Lo que sabemos es que el virus entra por nariz, ojos y boca, que viaja en gotitas de saliva o de agua que se expelen al estornudar o al toser. Cuando una persona enferma expele esas gotitas, pueden caer sobre superficies de uso común, como barandales, mesas de trabajo, teléfonos, tubos del transporte público, etc. Al tocar esas superficies podemos acarrear el virus con nuestras manos y al tocarnos la cara nos podemos infectar. Es por eso que la principal recomendación en este caso es lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, y tratar de evitar tocarnos la cara.

Lavar las manos con agua y jabón durante 20 segundos, esta es la medida más importante. Seguida de evitar tocar la cara con las manos sucias. Si estamos en la calle un gel de alcohol puede ser una opción momentánea, no suple el lavado de manos.

Guardar distancia con las personas es importante, se recomienda estar a un metro y medio o dos metros de distancia de las personas. Si estas enfermo es mejor quedarse en casa y si estas cerca de personas que tienen síntomas gripales, guarda tu distancia. En estos momentos es muy recomendable evitar los contactos físicos cercanos, porque no siempre sabemos que alguien está enfermo o va a estarlo, por ello hay que evitar los saludos de mano o de beso.

Otra medida es no acudir a eventos o lugares con muchas personas donde es difícil mantener las distancias. Tenemos la elección de no ir a esos eventos, esto es muy importante. Si no tenemos necesidad de hacer un viaje, tampoco hay que hacerlo, se han anunciado facilidades para posponerlos viajes con distintas aerolíneas.

Mantener la calma, de todas las personas que presentan Covid-19, el 80% cursan una enfermedad leve, que puede ser una tos seca, fiebre y malestar, pero ni siquiera requieren de ayuda médica, el 15% ya son personas que tienen dificultad respiratoria y requieren ir al hospital y solo el 5% requiere de terapia intensiva más seria, entonces es importante que los sistemas de salud no estén saturados con posibles casos.

“Tenemos que ser muy conscientes que las personas más susceptibles en estos momentos, las que se pueden poner más graves son las personas mayores de 60 años o personas que tienen diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, y esto lo tenemos que tener muy claro porque hemos visto que los menores de 20 años sufren muy poco la enfermedad, parece ser que nos son tan susceptibles, pero las medias que se están tomando en las escuelas son muy importantes, no porque se espere mucho impacto en este sector, sino porque pueden llevar el virus a sus casas.

Este es un virus nuevo para la humanidad y por lo tanto nuestro sistema inmune no está listo para combatirlo, esto quiere decir que todos somos susceptibles a esta infección y es por eso que las medidas de distanciamiento social y aislamiento nos serán muy útiles para disminuir la velocidad de contagio, lo que también permitirá que no se saturen los hospitales y las personas que requierán de estos servicios tengan la oportunidad de ser atendidos de la mejor manera posible.

Si una persona tiene síntomas gripales, pero siente que puede respirar bien, lo mejor es que se quede en su casa y haga una consulta por teléfono o mande un mensaje a donde lo puedan orientar. En estos momentos es preferible evitar ir al médico o al hospital, porque si son síntomas leves se pueden sobrellevar en casa y así evitar saturar o quitarle espacio a personas que realmente requieran asistencia médica.

Si tienes síntomas de enfermedad respiratoria, si estas es un grupo de riesgo o si necesitas más información llama al 800 00 44 800. Si vives en la Ciudad de México puedes mandar un mensaje al 51515 con la palabra COVID19 y responde las preguntas. No satures los hospitales ni centros de salud.

La información sobre la enfermedad está disponible en la página de internet: https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus