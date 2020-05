La Rendija… Las buenas y las malas

La Rendija…

Nos vale y no hacemos caso…

Muy claro lo dejó el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, en varios comunicados y exhortos a la población: hay que quedarse en casa para evitar el contagio a gran escala. Sin embargo, nada ha hecho que la población se resguarde y ahora tenemos las consecuencias. Para quien no lo ha notado, estos últimos días las cifras de nuevos casos de coronavirus en la entidad ha subido de manera alarmante… y sigue aumentando el número. Ahora resulta que ya muchos de nosotros conocemos a alguien que contrajo el padecimiento, o a la familia de un paciente internado, o a alguien que falleció por este mal. No acabamos de entender que se trata de un virus mortal y que la mejor manera de cortarle el paso es quedándose en casa. Este incremento es por nuestra irresponsabilidad, nada más.

Las buenas y las malas…

Muy activo se mantiene en El Mineral el diputado Omar Carrera, quien se ha dado a la tarea de llevar despensas y “paninos” a gente de bajos recursos y personal médico. Es tiempo de solidaridad, de apoyarnos, de dar a los demás, pero sin la soberbia política de quien espera una compensación social en los meses posteriores.

Quien sí trabaja en silencio es Cuauhtémoc Calderón con su apoyo a médicos de hospitales, tanto en Zacatecas como en Aguascalientes.

También en la línea de fuego se mantiene Ulises Mejía. Todos los días anda de aquí para allá con sus actividades, ya sea en el mercado de Abastos, en el Centro Histórico o en las colonias. ¿Labor social, protagonismo u oportunismo político? Esperemos que el activismo sea genuino en favor de las personas, y que tome nuestro alcalde las debidas precauciones también en su persona para que no se nos vaya a enfermar.

Quien se ha mantenido con bajo perfil es Julio César Chávez Padilla, al que no se le ha visto recientemente con alguna de sus buenas propuestas en materia sanitaria. Lo cierto es que muchos comercios no esenciales siguen abriendo sus puertas en el centro de la pujante cabecera municipal de Guadalupe.

La lista de los oportunistas políticos es grande. Los hay desde los que se oponen a todo proyecto, por necesario y bueno que sea, hasta destruirlo, sin que hagan propuesta para obtener beneficio social, hasta los que permanecen en el anonimato todo el tiempo, hasta que encuentran una coyuntura. Todo para ellos es subirse a su capricho y buscar la continuidad en el presupuesto público. Por eso, resulta una verdadera burla para la colectividad el que con un comunicado se pretenda buscar la “unidad” de los sectores sociales y que en los hechos se haga lo contrario. No hubo propuesta para sustituir el proyecto de agua potable para Zacatecas, pero sí el buscar figurar, aunque se diga que no, como ente omnisapiente. Léase José Narro.

Más abusos…

Es una magnífica opción que las familias soliciten que las empresas dedicadas a la gastronomía lleven sus productos a domicilio, pero se han detectado algunas irregularidades. Para comenzar, el cliente no recibe lo que solicitó, pues el producto ha sido cambiado, o se entrega solamente parte del pedido. Además, el costo por el servicio es sumamente elevado. Sumamente necesaria será la revisión y actuación inmediata de PROFECO.

Puede ser.

Buena idea también la del #ContratoSolidario, promovido por la Secretaría de Economía de Zacatecas, quien propone pagar ahora y recibir el servicio después. Puede ser una buena forma de apoyar la subsistencia de muchos empresarios en pequeño en la entidad, pero también se puede prestar a abusos y falta de cumplimiento por parte de los prestadores de servicios o comerciantes. Ojo, que es momento de pensar en subsistir cada uno, pero no se puede hacer sin la colaboración de los vecinos.

No hace ruido.

Quien se ha mantenido muy al margen es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Sin pronunciamientos, sin aportaciones y sin que se sepa de los posibles apoyos que se han proporcionado a víctimas en esta pandemia voraz.

Gran acierto.

Una muy buena iniciativa tuvo la doctora Cristina Rodríguez de Tello, presidenta del DIF Estatal que con motivo del Día del Niño obsequió 100 tablets para igual numero de niñas y niños, durante un sorteo que realizó con una novedosa dinámica que transmitió la mañana de este domingo en su página de facebook. Enhorabuena a los ganadores!

#QuédateEn Casa