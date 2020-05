Si hay concentraciones de personas el 10 de mayo, Policía de Proximidad actuará en consecuencia

Zacatecas, Zac.- Luego de la gran cantidad de personas que hubo en varios lugares de la capital, como restaurantes o comprando obsequios para niños el pasado 30 de abril, para celebrar el Día del niño y no obstante la posibilidad de replicar esta situación el próximo 10 de mayo para festejar el Día de la Madre en tiempos de Coronavirus (Covid-19), el director de la Policía de Proximidad de Zacatecas, Jorge Eduardo Muñoz Franco, manifestó “ya veremos el trato y la indicación que nos den 24 horas antes, en base a ello, nosotros nos acoplamos”.

Adelantó que en el caso de los restaurantes no estarán abiertos, posiblemente, dijo, solo los establecimientos de comida para llevar, “en el caso del regalo de la plancha, la lavadora, eso es otra cosa, no es prioridad” agregó.

Insistió que las medidas y acciones ante la contingencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus (Covid-19) “no es un proyecto nuestro, esto no es una iniciativa nuestra, estamos acatando las indicaciones y sugerencias del Consejo Estatal de Salud y en base a lo que nos diga, eso haremos”.

Indicó que hay comercios que no son sustantivos, por lo cual difícilmente podrán estar abiertos el próximo 10 de mayo, “entendemos que es nuestra madre quisiéramos hacerle los mejores regalos pero entendemos también, cuál es la situación. El comercio tratará de hacer lo propio porque también es una situación crítica, estamos conscientes de ello, pero nosotros estaremos atentos”.

En este sentido, comentó que es posible que 24 o 48 horas antes, “nos darán la indicación y nosotros actuaremos en consecuencia, pero son temas que yo no reniego, son temas que en un momento dado solamente acato indicaciones y las ejecuto”.

El director de la Policía de Proximidad de Zacatecas, no obstante, añadió que “no es lo mismo llegar y agarrar parejo, que ser prudentes, tal vez nos veamos tibios, no es la intención, simplemente en nuestro pueblo y nuestra gente, ellos nos pusieron aquí, estamos para servirles, pero cuando hay una cerrazón habremos de actuar”.