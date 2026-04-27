Atiende Gobierno de Zacatecas solicitud de vecinos de la Colonia CTM

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de contar con vialidades más seguras y acordes a las necesidades de la ciudadanía, los gobiernos de México y Zacatecas colocarán señalética y proyectarán un puente superior vehicular sobre tránsito pesado, a la altura de la colonia CTM de la capital.

Este lunes, en las oficinas de la delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, el director del centro SICT, Rafael Sarmiento, y la Secretaria de Obras Públicas, Mildret Morales, sostuvieron una reunión con representantes de las colonias CTM y Carlos Hinojosa Petit, en la que les dieron a conocer las acciones inmediatas que se implementarán en la zona.

Primeramente, por gestiones del Gobernador David Monreal Ávila ante la SICT, se llevará a cabo un reencarpetamiento en tránsito pesado, informó el responsable de la política interna.

Además, se instalará señalética que permitirá mantener un mayor orden sobre la circulación vehicular y que brindará mayor seguridad para los peatones que hacen uso de esa vialidad, misma que estará lista en un término de mes y medio aproximadamente.

La Secretaría de Obras Públicas (SOP) realizará el proyecto correspondiente para la construcción de un puente superior vehicular sobre tránsito pesado, a la altura de las colonias y que podría consolidarse este mismo año.

Respecto al encuentro, hace unos días, en una reunión con vecinos de ambas colonias, éstos solicitaron al Secretario General de Gobierno su apoyo para mejorar la movilidad vehicular y peatonal en la zona, pues actualmente representa un riesgo para todos quienes hacen uso de esa vialidad.

En virtud de lo anterior, de inmediato se entabló comunicación con el director del centro SICT en Zacatecas (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) y la Secretaría de Obras Públicas para determinar las acciones que pudieran llevarse a cabo para brindarles mayor seguridad a peatones y conductores en la zona.