Fiscal rinde informe de actividades ante la Legislatura

Zacatecas, Zac.-Ante la LXV Legislatura del estado de Zacatecas, compareció el Fiscal General de Justicia de la entidad Cristian Paul Camacho Osnaya con motivo de su Informe de Actividades; en representación del Gobernador David Monreal Ávila, acudió el Secretario General de Gobierno Rodrigo Reyes Mugüerza; por parte del Tribunal Superior de Justicia, estuvo el Magistrado Presidente Carlos Villegas Márquez.

Al interior de la Junta de Coordinación Política se aprobó para el formato de esta comparecencia solicitar al Fiscal hacer una exposición inicial, posteriormente se concedió el uso de la palabra a las y los representantes de los Grupos Parlamentarios y diputados independientes, quienes recibieron la respuesta inmediata del compareciente; el Fiscal General de Justicia, hizo uso de la tribuna nuevamente para una intervención final.

En su primera intervención, el Fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya informó sobre las estrategias, políticas y acciones implementadas por las dependencias a su cargo, relacionadas con la investigación y prevención de los delitos en el Estado durante el último año, destacando que, Zacatecas ha sido reconocido por el Gobierno Federal y por Organismos No Gubernamentales por ser el Estado con mayor progreso en la reducción de la violencia homicida.

Ante las y los asistentes, Camacho Osnaya enfatizó en que, los logros presentados son reflejo de una mayor coordinación entre Fiscales del Ministerio Público, personal de servicios periciales, analistas de la información y elementos de la Policía de Investigación, cuya articulación, dijo, ha permitido fortalecer la eficacia institucional.

Inició con los posicionamientos la diputada Ana María Romo Fonseca del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, quien reconoció la disposición del Fiscal hacia el diálogo institucional, serio y crítico, por acudir a un ejercicio de evaluación y compromiso ante la LXV Legislatura local, en busca de la estabilidad social del Estado. Solicitó que se garantice que no existan hechos de violencia, y los que se presenten sean castigados con severidad, además de que no se registren actos de impunidad. Hizo hincapié en solicitarinformación sobre cuatro temas en particular, personas desaparecidas en la entidad, protección de niñas niños y adolescentes, la atención a adultos mayores, y sobre la atención a migrantes en estado de retorno y quienes transitan por Zacatecas.

Posteriormente, del Grupo Parlamentario del PT, la diputada Renata Libertad Ávila Valadez señaló que una cosa es lo que se informa en papel y otra la realidad que se vive, la distancia entre lo que se reporta y lo que siente todos los días. Se refirió a la desconfianza ciudadana respecto a la cultura de denuncia, y a la necesidad de revisar qué tan efectiva es la política de género que se implementa actualmente. También abordó el tema de delitos cometidos mediante el uso de inteligencia artificial, por lo que cuestionó si la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas cuenta con herramientas, protocolos y personal que permita perseguir este tipo de delitos. Solicitó saber, además, cómo se garantiza la cercanía institucional y que llegue a quien tiene que llegar, y si se han iniciado investigaciones de oficio ante denuncias públicas sobre hostigamiento sexual desde instituciones públicas por actos cometidos amparados con abuso de autoridad.

Del Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Eleuterio Ramos Leal destacó resultados presentados en el informe de la FGJEZ, y señaló retos que dijo, es importante atender; solicitó que para el ejercicio fiscal 2027 pueda priorizar el acondicionamiento y equipamiento del personal que labora en la Fiscalía, así como el ingreso adecuado y digno de los trabajadores de la institución, para que, de esta manera, se obtengan mejores resultados. Pidió saber el rezago que enfrenta la Fiscalía, y el tiempo promedio entre la presentación de una denuncia hasta la judicialización del caso. Finalmente, cuestionó cómo puede coadyuvar la Legislatura local con la Fiscalía.

Del Grupo Parlamentario del PVEM, la diputada GeorgiaFernanda Miranda Herrera fijó posicionamiento, y sentenció que, en el informe presentado se muestra una transición de un modelo de trabajo que se encamina a uno más cercano a la gente, y destacó los datos presentados, que reconoció,representa una reducción significativa en delitos de alto impacto, con datos que muestran una estrategia de coordinación que ha devuelto la paz y tranquilidad a los zacatecanos, mejorando el índice de paz de la entidad a nivel nacional y la percepción de inseguridad en municipios como Fresnillo y Zacatecas.

El legislador Jesús Eduardo Badillo Méndez, del Grupo Parlamentario del PAN, señaló que, hoy se analiza un Informe que refleja avances importantes y los desafíos que aún enfrenta Zacatecas en materia de procuración de justicia, y aunque la entidad muestra una reducción en incidencia delictiva, también se exigen acciones permanentes y contundentes con enfoque humano hacia las víctimas y sus familias. Reconoció los resultados que dijo, hablan de una Fiscalía con mayor capacidad de respuesta, y señaló también focos de atención en delitos como fraude, abandono familiar y acoso sexual; finalizó reiterando la disposición para coadyuvar desde el ámbito legislativo.

En su oportunidad, el diputado Carlos Peña Badillo, del Grupo Parlamentario del PRI, reconoció los avances significativos que ha tenido la Fiscalía General de Justicia, en lo que dijo, son tiempos de recortes presupuestales y de convulsión nacional, y solicitó al compareciente no se distraiga con los resultados presentados, sino que debe tener claro que, aún existen realidades como las de las madres buscadoras y víctimas de diferentes delitos que aún no obtienen justicia; además, hizo hincapié en la necesidad de contribuir en la construcción de un Zacatecas justo y en paz, por lo que reiteró la suma de esfuerzos desde su grupo parlamentario para obtener un mejor presupuesto para el siguiente ejercicio. Por otra parte, se refirió al año electoral que se desarrollará en 2027, y las acciones que habrán de realizarse desde la fiscalía en busca de igualdad, legalidad e imparcialidad,

Concluyó el diputado Martín Álvarez Casio del Grupo Parlamentario de MORENA; se refirió a que, sin seguridad ni justicia no hay Estado que diga que ha cumplido con su responsabilidad, por lo que enfatizó en las obligaciones que recaen en la Fiscalía y que han contribuido en la pacificación de Zacatecas, que dijo, no ha sido una tarea sencilla. Señaló el análisis que hoy se realiza en un tema que no es menor, y que refleja un avance importante en la disminución de delitos de alto impacto, gracias a una estrategia que ha dado más y mejores resultados, lo que aseguró, refleja la eficacia en materia de procuración de justicia. Hizo mención al trabajo que desde la Comisión de Justicia se ha realizado y que contribuye de manera institucional con los avances alcanzados, por lo que reiteró el compromiso de continuar acompañando a la Fiscalía en búsqueda de mayores resultados que permitan, además, fortalecer a las instituciones.