Festeja Pepe Saldívar a niñas y niños guadalupenses

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de reconocer los derechos de la infancia y promover su bienestar, el Gobierno de Pepe Saldívar en colaboración con el Sistema Municipal DIF a cargo de Paulina Hernández, llevó a cabo el Festival del Día de las Niñas y los Niños en el Jardín Juárez de Guadalupe, en el marco de la conmemoración del día de la niñez.

Entre las múltiples actividades gratuitas que se realizaron y que promueven la convivencia familiar y el sano esparcimiento, destacaron: visitas guiadas en el museo de Guadalupe, cuenta cuentos, proyecciones en el planetario, talleres lúdicos y manualidades, pista de bicicletas, juegos organizados y deportivos, además de la presentación de un show time y la granja de Don Robert.

Durante un recorrido por todas las activades el presidente Municipal Pepe Saldívar acompañado de su esposa Paulina Hernández y de su hija Camila, calificó como todo un éxito este festival y destacó la importancia de reconocer y reafirmar los derechos de la infancia en todo el país.

“En esta fecha conmemorativa debemos fomentar el bienestar y el reconocimiento de los derechos de las niñas y niños, la organización de estas actividades son con el fin de contribuir en el buen desarrollo de los pequeños”, indicó.

Con estas acciones el Presidente Municipal, Pepe Saldívar, busca refirmar los derechos de la niñez, promover su bienestar y su desarrollo físico y mental concientizando a la ciudadanía de la importancia de políticas públicas que beneficien a los niñas y niñas de México, del estado y del municipio