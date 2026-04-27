Operativo nocturno mantiene limpio e iluminado Guadalupe

Zacatecas, Zac.-Las calles, avenidas, colonias y comunidades de Guadalupe están en mejores condiciones con el mantenimiento integral que realiza el Presidente Municipal de Guadalupe, Pepe Saldívar, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos.

Estas acciones reflejan el trabajo constante que se realiza en materia se barrido manual, limpieza de camellones en avenidas principales y secundarias, así como también las que conectan con instituciones educativas; además, la supervisión constante de luminarias y de las rutas de recolección de residuos sólidos.

El alcalde guadalupense informó que, a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Guadalupe y de la Secretaría de Servicios Públicos, están revisando de manera continua los reportes ciudadanos para mejorar las condiciones de los espacios públicos, por lo que exhorta a la ciudadanía a seguir reportando cualquier situación que se requiera.

«No nos esperamos a que haya reportes, sino que mantenemos monitoreos constantes todos los días y todas las noches para que Guadalupe siga bien iluminado, limpio y bonito», subrayó Pepe Saldívar.

Es así que, con estas acciones, el Ayuntamiento de Guadalupe sigue impulsando acciones en beneficio de la ciudadanía para satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida de la publicación guadalupense.