Expresa MDMZ inconformidad por créditos de Banco Azteca a ISSSTEZAC

Zacatecas, Zac.-Marcelino Rodarte Hernández, líder de la sección 58 del Movimiento Democrático Magistral (MDMZ), en conferencia de prensa acompañado de representantes de los diversos sectores del sector educativo en la entidad, expuso que los préstamos eran la herramienta fundamental para fortalecer el fondo de pensiones, pero hoy, que trasladan este movimiento a una institución privada, un agente externo, es una situación crítica que no se puede permitir.

“Marco Vinicio Flores debe dar marcha atrás a este acuerdo que está tomando, aunque dice que se puede romper en cualquier momento. Se presta a malas interpretaciones, aunque diga que no, para nosotros hay irregularidades porque no es posible que, precisamente estos grandes capitales tengan que llegar a un agente externo cuando el instituto está requiriendo la mayor cantidad de recursos para una reorientación en sus finanzas”, dijo.

Añadió que es necesario que se haga un esfuerzo para buscar elementos que enriquezcan el patrimonio de la seguridad y no entregándolo, de plano, al sector privado. “Siempre, a los derechohabientes que solicitaban un préstamo, firmaban con avales y con un fondo de garantía, de manera que si el trabajador fallecía los avales son quienes tenían que pagar. Está probado que es un recurso que no puede estar en quiebra, y mientras otros organismos están trabajando con éxito, no así el ISSSTEZAC”.

Lo anterior, a propósito de la alternativa que ofreció el Instituto de Seguridad y Servicios sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), por medio de su director General, Marco Vinicio Flores, en el sentido de que sea Banco Azteca quien otorgue créditos a los derechohabientes del organismo, ya que el Instituto no tiene capacidad para ello por la gran cantidad de adeudos que tiene y por la falta de liquidez, opción con la que no están de acuerdo para la que ya preparan demandas legales.

En la conferencia de prensa estuvieron también María Magdalena Herrara, maestra de telesecundaria, quien abordó el tema de las auditorías practicadas al ISSSTEZAC y María Magdalena Álvarez Alvarado, profesora de educación primaria, quien también pertenece al MDMZ.

Al ser cuestionados sobre alguna posible propuesta que se tiene por parte de los sindicatos afiliados al ISSSTEZAC para rescatar al organismo, señalaron que se trabaja en dos sentidos. El primero destaca que el vender los bienes propiedad del instituto no lleva a solución porque en 2027 se necesitarían cerca de 10 millones de pesos anuales para darle la viabilidad básica. Así, hay dos conceptos de egresos que resultan lesivos a las finanzas, la nómina del personal que ahí labora, con salarios enormes y que es abultada, y otros gastos de operación.

Además, son pocas las personas que se requieren para administrar un fondo de pensiones, pero los trabajadores que ya no estuvieran al interior no se quedarían en el desempleo, sino que serían reubicados porque es el Gobierno quien los contrató.

Lo que sí es urgente es reducir al mínimo los gastos de operación y separar administrativa y financieramente el fondo de pensiones de la parte empresarial, de manera que las aportaciones de los trabajadores no se vayan a un fondo rojo, sino al fondo de pensiones, que deberá ser mejor administrado para que genere ganancias jugosas en su parte empresarial, que, a su vez, debe tener mejor proyección.

También es importante realizar un foro en el que se trate a fondo el tema de la seguridad social para que se llegue a una iniciativa de reforma legal en beneficio de los trabajadores al servicio del Estado, señalaron.

En el segundo tema, en caso de que haya pensiones otorgadas por encima de la ley, serían retiradas, de acuerdo a la justicia y la ley, y si hay irregularidades, que se subsanen una vez que esté justificada la reducción.

Por otro lado, se investigaría quién la otorgó para que sea sancionado, lo mismo a quienes han saqueado y robado.