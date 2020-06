Zacatecas puede considerar apertura escalonada de actividades: López-Gatell

Zacatecas, Zac.-“Volver a la nueva normalidad no significa salir a la calle. Que quede clarísimo esto; no es que a las cero horas del lunes primero de junio ya se puede salir a la calle a las actividades normales. Tampoco es que comercios, negocios, empresas, pueden abrir. No, no”. Así se expresó el titular de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de México, Hugo López-Gatell Ramírez, en su conferencia de prensa diaria.

Agregó que tal como está estipulado en el lineamiento o acuerdo secretarial que se publicó el pasado 15 de mayo, “sólo pueden estar en función las actividades esenciales, incluyendo las tres nuevas esenciales, que son la construcción, minería y el sector automotriz, eso sigue vigente y es en función del semáforo”.

Dijo también que en aquellas entidades federativas donde el semáforo cambie a color naranja, “como en Zacatecas, que ahora está en color naranja, podrán considerar la apertura escalonada de aquellas actividades que en este momento son no esenciales.

Pero, si la entidad federativa, pongamos el ejemplo de Zacatecas, considera que todavía no es momento, a pesar de estar en naranja, el gobierno del Estado de Zacatecas es completamente libre y le respaldaremos, de decidir que no es todavía momento de abrir las no esenciales”.

Señaló el subsecretario que las entidades pueden tomar disposiciones adicionales a las nacionales para que sea más restrictiva la movilidad en espacios públicos, pero no lo contrario.