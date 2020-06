Cuestionan diputados a Camberos por inseguridad en Zacatecas

Zacatecas, Zac.-La incidencia delictiva que se ha registrado en Zacatecas durante el inicio de 2020, sobre todo en delitos de alto impacto como el secuestro, la extorsión y el homicidio doloso; las acciones posteriores a la fuga de 12 personas privadas de su libertad del penal varonil de Cieneguillas; la actuación de los elementos policiales en la detención del alcalde de Pánuco; y los resultados del programa Hoy no circula.

Estos fueron algunos de los temas que se abordaron en la reunión de trabajo que tuvieron las y los diputados de la LXIII Legislatura con el secretario de Seguridad Pública Ismael Camberos Hernández, quien fue citado por la comisión legislativa de Seguridad Pública.

En el encuentro estuvieron presentes las y los legisladores Edgar Viramontes Cárdenas, Edelmira Hernández Perea, Mónica Borrego Estrada, Navidad Rayas Ochoa, Héctor Menchaca Medrano, Raúl Ulloa Guzmán, Omar Carrera Pérez, José María González Nava, Eduardo Rodríguez Ferrer, Pedro Martínez Flores, Javier Calzada Vázquez, Armando Perales Gándara, Jesús Padilla Estrada, Carolina Dávila Ramírez, Gabriela Pinedo Morales, Karla Valdez Espinoza y Luis Esparza Olivares.

La diputada Carolina Dávila quiso conocer los datos que se tienen hasta el momento en relación a la incidencia delictiva, además de los detalles sobre las capacitaciones que se han dado en el tema de la perspectiva de género al interior del sistema penitenciario.

Por su parte, la diputada Navidad Rayas Ochoa expuso que el ámbito de la seguridad es de alta importancia por las consecuencias que tiene en la vida diaria de los zacatecanos y en la percepción que se tiene del estado. Por ello, buscó saber de qué forma puede apoyar el Poder Legislativo a la Secretaría de Seguridad Pública.

También preguntó por los criterios que se usan para la designación de elementos de la Policía Estatal como directores de seguridad pública municipal cuando así lo solicitan los alcaldes de las distintas demarcaciones.

De igual forma, hizo referencia a la fuga de internos del penal varonil de Cieneguillas para consultar qué avances hay y si se tienen ya responsables del hecho. Asimismo, preguntó si se siguió la cadena de mando en la detención del alcalde de Pánuco.

El diputado Javier Calzada Vázquez externó los cuestionamientos que la ciudadanía ha hecho en cuanto al programa Hoy no circula y pidió las mediciones que se tengan para mostrar los resultados ya que el objetivo de esta acción, precisó, no era reducir propiamente el tránsito vehicular sino disminuir los contagios por Covid-19.

Asimismo, refirió que hay delitos que se han incrementado en Zacatecas y en los que el estado se ubica en los primeros lugares a nivel nacional con mayor incidencia como es el caso del secuestro, la extorsión y el homicidio doloso. Ante esto, solicitó información sobre qué se puede hacer para abatir estas cifras.

El legislador también cuestionó, respecto a la fuga del penal varonil el pasado 6 de mayo, cuáles son las acciones que se tomaron después de la evasión y si considera, como lo ha señalado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hay autogobierno en este centro penitenciario.

El legislador Pedro Martínez Flores señaló que, por los comentarios que han hecho algunos presidentes municipales, se advierte en algunos casos falta de coordinación entre las autoridades que integran el Grupo de Coordinación Local.

En este sentido, preguntó qué se requiere para que las acciones en la materia sean más eficientes, además de cuáles son los municipios considerados focos rojos por su incidencia delictiva.

El diputado también solicitó información sobre los resultados que se han tenido con las cámaras de videovigilancia y en materia del sistema penitenciario buscó conocer qué acciones se han tomado en las cárceles del estado para evitar contagios de Covid-19 al interior de estas instalaciones.

La diputada Mónica Borrego Estrada consideró que en las estrategias y políticas del sistema penitenciario se ha tenido un fracaso por los hechos que se han dado al interior de los centros de reclusión de la entidad y por ello preguntó si ya hay responsables tanto por la fuga del mes de mayo como por las riñas de diciembre de 2019 y enero de 2020.

Asimismo, tras señalar que la violencia es también una pandemia que no ha dejado de afectar a las y los zacatecanos, preguntó qué se ha hecho desde el gobierno estatal para frenar los delitos de alto impacto, también cuáles son los ejes y estrategias en materia de prevención y que resultados ha tenido el programa Hoy no circula en cuanto a la reducción o no de los contagios de Covid-19.

Por otro lado, la legisladora Edelmira Hernández Perea cuestionó directamente al secretario si la dependencia a su cargo se ha visto rebasada por la delincuencia pues el aumento de la inseguridad y de la comisión de delitos en los municipios es “alarmante”.

Indicó que, pese a que se está cumpliendo con las facultades que tienen como instituciones de seguridad, el trabajo está siendo insuficiente y por ello quiso saber qué medidas se tomarán para fortalecer las acciones en materia de seguridad, además de qué expectativas se tienen en el futuro cercano en este ámbito.

El diputado Omar Carrera abordó en su intervención los tres temas referidos por el secretario y respecto al programa Hoy no circula denunció que ha sido testigo en el caso de Fresnillo de actos de corrupción de los agentes de seguridad vial y pidió la intervención para frenar estos hechos.

En cuanto a la situación general de seguridad pública en Zacatecas dijo que la sociedad tiene la percepción de que hay ausencia de autoridad y se clama por más resultados. Preguntó concretamente cuál es la cifra de homicidios que se han cometido en lo que va de 2020.

También habló de la detención del alcalde de Pánuco en días pasados y sostuvo que es necesario que se capacite a los elementos policiales para que no se cometan arbitrariedades ni actos en contra de la ley ya que el funcionario municipal, al tener fuero, no debería de haber sido aprehendido.

La legisladora Alma Dávila Luévano volvió a solicitar la cifra de homicidios dolosos cometidos entre enero y mayo, y también el número de fosas clandestinas localizadas este año.

De igual manera buscó conocer si existe inteligencia penitenciaria que permita disuadir riñas, fugas y extorsiones desde los penales, además de que preguntó si el modelo de sistema penitenciario en México y Zacatecas, que ha fracasado, es el único o se han analizado alternativas.

La diputada cuestionó sobre el poder de infiltración de los grupos delictivos entre los elementos de la Policía Estatal y qué porcentaje de ellos son 100 por ciento confiables para la población zacatecana.

El diputado José María González Nava preguntó igualmente, sobre la fuga de internos del penal varonil de Cieneguillas, las medidas que se están tomando para garantizar que no vuelvan a ocurrir estos hechos que, como reconoció el secretario y recordó el legislador, pudo darse por traiciones, deslealtades o amenazas hacia el personal del centro.

También, después de señalar que se ha evidenciado que el penal de Cieneguillas no tiene la capacidad ni la infraestructura para poder albergar reos del fuero federal, cuestionó acerca de las gestiones que se han hecho para trasladar internos de alta peligrosidad a cárceles federales.

Respecto a las últimas armas halladas en estas instalaciones, el pasado 29 de mayo, refirió que es importante conocer cómo entraron, además de que lanzó el cuestionamiento de la relación que se tiene con las instituciones federales de seguridad.

El legislador Jesús Padilla habló de la detención del alcalde de Pánuco y refirió que el fuero aún existe en Zacatecas. Además citó la constitución para explicar el proceso que hay que seguir para interponer una denuncia y señaló que, pese a la falta de investigación sobre el caso, el presidente municipal fue vejado.

El diputado presidente de la comisión de Seguridad Pública de la LXIII Legislatura Eduardo Rodríguez Ferrer destacó que el tema principal de la convocatoria que se le hizo al secretario de Seguridad Pública fue para externar la preocupación de algunos legisladores sobre abusos que se están cometiendo en el programa Hoy no circula.

Al respecto, solicitó que se puedan presentar pruebas sobre estos hechos para poder sustentarlos y que se actúe en consecuencia, para no denostar a la policía estatal y a la de seguridad vial sin elementos suficientes.

En el tema del alcalde de Pánuco apuntó que invadir una oficina, aunque sea en una dependencia pública, es un delito y solicitó que se le pueda invitar al fiscal General de Justicia del Estado Francisco Murillo Ruiseco a la legislatura para que explique cómo ocurrieron los hechos y conocer quién transgredió la ley.

El secretario de Seguridad Pública Ismael Camberos Hernández abordó durante su intervención tres temas. El primero fue el del programa Hoy no circula en el que sostuvo que se han tenido resultados positivos con la disminución de la movilidad en los municipios en los que opera. La reducción del tránsito, sostuvo, ha sido de entre un 18 y un 40 por ciento.

El segundo ámbito fue el de la situación general de seguridad que guarda el territorio zacatecano, en el que explicó que el incremento de los homicidios dolosos en los últimos meses se debe a la pugna que dos grupos delictivos tienen por el control de los puntos de producción de droga y de las rutas para el trasiego particularmente de la sustancia conocida como fentanilo.

Por último, en cuanto al sistema penitenciario, hizo mención a la capacidad que se tiene para albergar personas privadas de su libertad en los distintos establecimientos así como a los hechos ocurridos al interior del penal varonil de Cieneguillas.