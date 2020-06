La Rendija…

No hacemos caso…

A pesar de que el estado de Zacatecas llegó nuevamente al color rojo en el semáforo de sanidad monitoreado por autoridades de Salud, la población en general, y algunas autoridades, han relajado las medidas de sanidad.

Al momento, se han efectuado mil 441 pruebas con resultados negativos, hay 38 casos sospechosos, 391 casos positivos, 49 fallecimientos, 152 recuperados y 190 casos activos, según informe de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ).

En días anteriores, Zacatecas estuvo con color naranja en el señalado semáforo, pero debido al número de nuevos casos positivos, se regresó al color rojo. ¿Qué significa esto? Se deduce con facilidad que la población y algunas autoridades han relajado las medidas de quedarse en casa, respetar la sana distancia, el lavado frecuente de manos y el uso de cubrebocas. La parte más complicada de la pandemia viene apenas para nuestra entidad, y es cuando se ve más gente en la vía pública.

Nada menos, este domingo, el reporte es de 13 nuevos casos, los cuales, a su vez, han estado en contacto con “N” número de personas, quienes también conviven con otras tantas. Ese es el factor de riesgo en contagios, además de que muchos de los contagiados son asintomáticos.

Si no tenemos una urgencia, que requiera salir de casa, vamos haciendo el esfuerzo de resguardarnos unos días más. No importa que la máxima autoridad administrativa de México haya reanudado sus giras y se dedique a promover obras.

Julio César Chávez

Sigue promoviendo las medidas de sanidad el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, quien en un video difundido en redes sociales se dirigió a la población como un ciudadano más, como padre de familia, hijo y esposo, “preocupado por la pandemia sanitaria del Coronavirus”.

“Quiero pedirles de manera respetuosa y con el corazón en la mano, que no nos confiemos, que no bajemos la guardia ante esta terrible situación que nos tocó vivir. Desafortunadamente hay algunas personas que ya se relajaron y salieron a las calles a realizar actividades no esenciales; todavía esta semana el estado de Zacatecas estaba en color naranja, pero tristemente desde el jueves nos encontramos en color rojo.

Pensemos en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, en toda la gente buena que nos rodea y que queremos que todavía estén con nosotros”, dijo en su mensaje.

De manera eficiente, y convencido de la necesidad de resguardarse, el joven presidente municipal continúa su papel ante la sociedad.

Saúl Monreal Ávila

Aunque con su respectivo cubrebocas, el presidente municipal de Fresnillo se presentó a la apertura de la tienda Elektra Mega Plateros, del insensible y abiertamente criticado empresario Ricardo Salinas. El Mineral repunta en casos positivos de Covid-19, y se encienden las alarmas debido a que ni siquiera se ha llegado a la proyección del máximo de casos en el estado. Al principio de la crisis sanitaria, Monreal Ávila se mostró preocupado por la situación, dejándolo de manifiesto en varios videos que difundió en Facebook, pero ahora parece haber dejado de largo sus propias recomendaciones, pues supervisa obras y también recorre las arterias de Fresnillo.

Ulises Mejía Haro

También el presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, parece haber caído en la tentación de regresar a las actividades cotidianas. Se le ve muy activo, pero supervisando obras y checando espacios deportivos, dejando en el olvido la regla de quedarse en casa. Guadalupe, Zacatecas y la respectiva zona conurbada son de las más azotadas por el letal virus, de manera que hay que redoblar esfuerzos por evitar que esto se salga de control y se convierta en tragedia mayor.

Zoé Robledo, positivo para Covid-19

Nadie estamos a salvo. Definitivamente todos estamos expuestos al contagio, como el caso del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, quien dio positivo para el Coronavirus luego de que se le aplicara la prueba correspondiente este sábado.

De acuerdo con información del propio Instituto, el director se encuentra “en buen estado de salud y desde su domicilio trabaja y coordina las actividades” que le corresponden a nivel nacional.

El mismo funcionario dio a conocer el hecho por medio de un mensaje difundido en redes sociales este domingo: “permaneceré trabajando a distancia, coordinando las labores a mi cargo en el Seguro Social y siguiendo puntualmente las indicaciones de los extraordinarios médicos del IMSS. Se mantiene vigilancia epidemiológica del caso y de mis contactos”.

Se le desea una pronta recuperación, lo mismo que a todos quienes han sido alcanzados por este virus, pero recordemos que “cuando veas la barba de tu vecino cortar…”.