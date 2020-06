Exigen antorchistas que ayuda de Sedesol llegue a la población

Zacatecas, Zac.- Osvaldo Ávila Tiscareño, dirigente estatal de Movimiento Antorchista en Zacatecas, encabezó la toma de oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la mañana de este jueves, para insistir en tener una audiencia con la delegada, “en virtud a que los programas sociales que se han anunciado, que son de carácter universal, no están llegando a la mayoría de los zacatecanos”.

Dijo que el Movimiento Antorchista entregó “una serie de nombres y direcciones en los que le damos a conocer a la delegada quiénes son los solicitantes, con nombre y apellido, y que están solicitando ser incorporados a los programas, y en algunos casos, cubren sobradamente los requisitos, particularmente el caso de las personas con discapacidad o las de la tercera edad. Sin embargo, no hemos obtenido ninguna respuesta”.

Agregó que el hecho de que en este momento se enfrenten las condiciones de la pandemia, genera que alguna gente no tenga ningún ingreso y por eso se ha levantado la voz para solicitar un plan alimentario que pueda ayudar a solucionar las necesidades de alimentación de las familias.

Comentó que fue entregado un oficio a la dependencia los primeros días de marzo para pedir una entrevista con la delegada, pero a la fecha no se ha tenido respuesta alguna. Sostuvo que “nosotros no buscamos manejar los programas sociales y no estamos solicitando que se nos entreguen recursos en efectivo, como calumniosamente se ha dicho por parte del presidente de la República y algunos otros funcionarios, sino que quienes cubran la normatividad y los requisitos planteados por Sedesol, puedan ser incorporados”.

El dirigente popular señaló, finalmente, que la responsable de la toma de oficinas es la propia delegada, ya que por seis meses no ha facilitado un encuentro con los antorchistas. Finalmente, expuso que la manifestación llevada a cabo previó el respeto a las disposiciones sanitarias requeridas por las autoridades del Sector Salud, como la sana distancia.