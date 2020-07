Solicitan frijoleros apoyo para la siembra; toman avenida Hidalgo

Zacatecas, Zac.-Productores de frijol en la entidad, encabezados por Fernando Galván Martínez, tomaron la mañana de este miércoles la avenida Hidalgo, en el Centro Histórico de la capital del estado, para exigir al gobernador un programa de apoyo para la siembra, mismo que consistiría en semilla, diesel y fertilizante.

Además, requirieron a los responsables para que disperse el apoyo federal, mismo que, dijeron, desde marzo fue liberado por Gobierno Federal “y no vemos que avance”.

“La tierra está mojada, y si no sembramos nos vamos a perjudicar todos los zacatecanos, pues si no hay frijol, no hay Zacatecas porque aquí se producen 750 mil hectáreas con 350 mil toneladas de frijol.

Queremos que nos apoye con el diesel y creando un programa de créditos baratos con la Financiera, que sólo apoya a los coyotes frijoleros, y de manera urgente”. Del mismo modo, solicitaron que la se eliminen trabas a los trámites. “Habíamos avanzado en los requisitos, porque cumplimos los ocho, pero ahora nos piden otros cinco, incluidas las garantías de nuestras casas, nuestras parcelas y nuestros tractores”.