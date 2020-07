Piden al ISSSTE se haga justicia por el cambio de cuerpo de enfermera fallecida

Zacatecas, Zac.-“Que esto no vuelva a ocurrir. Sucedió porque no se siguió un protocolo establecido para la entrega de cadáveres. Que se sancione y se proceda contra las personas responsables de esta negligencia”, fue el clamor, ante el dolor de familiares Estela Yesenia Torres Rodríguez, quien falleció el domingo pasado víctima de Covid-19, en el Hospital General del ISSSTE en Zacatecas y donde no les han podido entregar el cuerpo, pues sin autorización y sin identificación previa por sus deudos, los restos mortales al parecer fueron cremados.

Adilia Torres Rodríguez, relató que su hermana tenía 33 años, laboraba en los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ) e ingresó el martes 21 por la tarde al Hospital General del ISSSTE para realizarse estudios resultando positiva a Covid- 19 y el domingo pasado, personal médico de la institución, le informó que su familiar falleció ese día por la noche, por lo que acudieron a recibir el certificado de defunción.

Además del profundo dolor por la terrible pérdida de EstelaYesenia Torres Rodríguez, lo peor estaba por suceder en elanfiteatro, al pasar a reconocer el cuerpo, pues expresó, “cuál fue mi sorpresa, que entre los que estaban, el cuerpo de ella no se encontraba. El director del ISSSTE (René Padilla Rodríguez) dice que no puede ser posible que el entraría al anfiteatro personalmente para verificar que lo que estábamos diciendo era verdad. Entra al anfiteatro y después de un rato, nos dice que efectivamente no se encuentra el cuerpo de mi hermana”.

El director del Hospital General del ISSSTE ante lo sucedido, agregó, les dijo que esperaran un momento mientras realizaba una investigación rápida la cual duró 5 horas, después les manifestó que hubo un cambio de cadáveres en la noche y durante la madrugada del domingo había salido uno, el cual probablemente habían cambiado.

Por la confusión, Padilla Rodríguez, procedió nuevamente a investigar contactando a los familiares del cadáver que habían sacado por la madrugada, ellos tras reconocer el cadáver y confirman que el cuerpo de su difunto aún se encontraba en el anfiteatro, el director aceptó que fue un error del Hospital, por lo cual, también le dijo que procedieran como quisieran.

Adilia Torres Rodríguez , sin embargo refiere que no obstante que la familia que decidió cremar el cuerpo creyendo que era su familiar, no tiene la certeza que el cadáver incinerado sea el de su hermana ya que les informaron que hubo cambios y había cinco muertos.

Por el dolor que impera en su familia y la terrible confusiónen el Hospital General del ISSSTE de Zacatecas, dijo para concluir “estamos muy agradecidos con el personal de la institución que cuidó a mi hermana hasta sus últimos momentos que estuvo sola. Le brindaron sus cuidados en su estancia hospitalaria, también quiero reconocer el trabajo de médicos y enfermeras y todo el personal, sólo quiero que se sancione a las personas que resulten responsables de esta negligencia y que se proceda contra quienes resulten responsables”.